Un pilote d’Air France filme depuis le cockpit de son avion en plein ciel le décollage de la fusée Ariane 5 [Vidéos]

La fusée Ariane 5 a décollé, samedi 15 août, depuis Kourou, en Guyane française, après trois reports. Les passagers d’un vol Cayenne-Paris ont pu profiter du spectacle, vu du ciel.

Time : 1 mn 35 / [1/2]

Ces images du lancement de la fusée Ariane 5 offertes par ce pilote de la compagnie Air France sont d’une poésie surprenante.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d’article, Éric Boichut vole au-dessus de la Guyane ce samedi 15 août. Il pilote l’avion reliant Cayenne à Paris.

Peu après le lancement de la fusée, le pilote et ses passagers voient un point lumineux à l’horizon. Ils profitent d’un spectacle impressionnant tandis que la fusée s’envole vers l’espace.

Sur Twitter, Éric Boichut parle d’un « grand moment d’émotion partagé avec l’équipage, nos passagers, les infirmières, médecins, pompiers venus en renfort en Guyane une vue unique du décollage d’Ariane 5 ! »

Un lancement maintes fois repoussé

Cette fusée a pour objectif de mettre en orbite deux satellites de télécommunications et un ravitailleur. Le lancement, initialement programmé pour le 28 juillet, est repoussé une première fois « afin de procéder à des inspections techniques complémentaires », puis à nouveau à cause « d’un comportement anormal d’une sonde dans le réservoir hydrogène liquide de l’étage principal cryotechnique ». Et une troisième fois, jeudi, pour des « conditions défavorables de vent en altitude ».

Arianespace signe là son premier lancement depuis le gel des activités du port spatial européen décrété mi-mars par le Centre national d’études spatiales (CNES) en raison du Covid-19.

Ce lancement était le 109ème d’Ariane 5, le troisième d’Ariane 5 en 2020 et le troisième de l’année au Centre spatial guyanais(CSG)

Time : 1 mn 27 [Vostvfr] / [2/2]

Ce lanceur d’Ariane 5 est ainsi le plus puissant jamais opéré par Arianespace, marquant l’aboutissement du programme d’amélioration continue des performances et de la compétitivité d’Ariane 5 mis en œuvre en 2016 par ArianeGroup au profit d’Arianespace. Il a permis un gain de performances de 300 kg. Qui reste disponible pour les clients sur les missions Ariane 5 prévues jusqu’à la fin de l’exploitation du lanceur.

Source :

https://www.ariane.group/fr/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ariane_5

https://www.huffingtonpost.fr/entry/decollage-fusee-ariane_fr_5f3a828ac5b61100c3aa22c5

Article :

Le HuffPost avec AFP

Vidéo :

[1] Un pilote filme depuis le ciel le décollage d’une fusée Ariane – LeHuffPost / YouTube

[2] Launch Sequence VA253 – Galaxy 30 / MEV-2 / BSAT-4b – Arianespace / YouTube

Photo :

Pour illustration