Les plus grandes tempêtes sur Terre | Greatest storms on earth [Vidéos]

Un mini-documentaire visuellement époustouflant sur les meilleures images de tornades, la foudre, les supercellules orageuses et les plus belles tempêtes que j’ai documentées. Non seulement la fureur de Mère Nature s’amplifie avec ces tempêtes explosives, mais sa beauté aussi.

Réalisation de cette vidéo

J’ai consacré une grande partie de ma vie à documenter les orages du sud du Texas au Dakota du Nord et de la Californie à la Floride. Les tempêtes notoires dans Tornado Alley peuvent être terriblement puissantes, mais le côté qui m’intéresse le plus est sa beauté. Ceci est une collection de mes moments les plus beaux et les plus grands de tous les temps de chasse aux tempêtes. Je me suis efforcé de capturer des clichés réguliers dans les pires conditions possibles sans tremblements ni essuie-glaces. Bien que j’aie eu beaucoup de belles rencontres dans mon portefeuille au cours des 25 dernières années, cette vidéo est principalement la dernière décennie simplement en raison de l’augmentation de la qualité de la caméra. De nombreuses superbes captures HD 1080p ont été laissées de côté pour faire de la place aux images de tempête 4K. J’espère que vous apprécierez : D

Information sur les tempêtes

Environ 75% des tornades de la totalité de la planète sont signalées aux États-Unis. Ici, la géographie unique est en fin de compte responsable de la fréquence élevée des cellules orageuses extrêmement puissantes. Bien que les tornades fassent le plus souvent la une des journaux, toute cette énergie excessive dans l’atmosphère peut entraîner un spectacle anormal d’autres merveilles.

Beaucoup de phénomènes que nous connaissons et d’autres que nous ne faisons que découvrir. Non seulement la fureur de Mère Nature s’amplifie avec ces tempêtes explosives, mais sa beauté aussi.

Les courants ascendants des tempêtes éclatent le plus souvent vers la fin de l’après-midi, lorsque les températures diurnes atteignent leur plus haut niveau.

Informations sur l’arc-en-ciel

Les arcs-en-ciel sont causés par la réflexion, la réfraction et la dispersion de la lumière du Soleil dans les gouttelettes de pluie. L’arc-en-ciel secondaire est visible lorsque la lumière réfléchie deux fois à l’intérieur des gouttes de pluie est suffisamment brillante pour être détectée. Et comme cette lumière est réfléchie deux fois, l’ordre des couleurs de l’arc-en-ciel secondaire est inversé.

Pourquoi les tempêtes deviennent vertes

Le tirage descendant concentré de la pluie et de la grêle les plus fortes est le cœur. Cette cascade glacée a souvent une teinte turquoise. Le soir ou le matin, lorsque la lumière du Soleil de l’heure dorée se mêle, la tempête peut prendre un vert étrange.

Informations sur les supercellules

Dans un environnement cisaillé par le vent, les courants ascendants des cellules peuvent tourner et devenir un mésocyclone. Les mésocyclones sont le caractère déterminant du type d’orage le plus rare et la plus puissante, la supercellule. Et ce sont ces supercellules qui sont responsables de la majorité des plus fortes tornades du monde. Heureusement, la plupart de ces tornades se produisent dans des zones peu peuplées , causant peu de dégâts, voire aucun.

Information sur la foudre

Les orages ont la capacité de créer des champs électriques en séparant des pools de charges positives et négatives. Lorsque les régions de charge opposée deviennent suffisamment fortes, un éclair de foudre égalise temporairement la différence. La plupart des éclairs se produisent pendant la tempête, mais environ 1 sur 5 est déclenché par un chef de file en marche vers le bas qui se connecte au sol. Il s’agit d’un flash nuage-sol. Plus l’orage est puissant, moins les régions ont besoin de temps pour reconstruire leurs charges énergétiques.

Foudre en mouvement vers le haut ou foudre sol-nuage

En de rares occasions, la foudre s’initie à partir d’objets hauts au sol et se propage vers le haut dans la tempête. Lors d’événements extraordinaires, deux ou trois flashs SOL-TO-CLOUD se produisent et dans des conditions extrêmement rares, plus d’une douzaine d’éclairs peuvent être vus dans le ciel en même temps.

Près du plafond de notre troposphère, une poche semblable à des nuages ​​de Mammatus pend sous le nuage de l’orage. Au-dessus des nuages ​​en forme d’enclume, de mystérieuses décharges à grande échelle se colorent. Les scientifiques appellent ces événements lumineux transitoires (TLE).

Pecos Hank

Visually stunning, mini documentary of the best tornado footage, lightning strikes, supercells and most beautiful storms I’ve documented. Not only is Mother Nature’s fury amplified with these explosive storms, so is her beauty.

MAKING OF THIS VIDEO

I have devoted a large portion of my life to documenting thunderstorms from South Texas to North Dakota, and from California to Florida. The storms notorious in Tornado Alley can be terribly powerful, however the side I’m most interested in is her beauty. This is a collection of my all time most beautiful and greatest moments storm chasing. I have strived to capture steady shots in the worst conditions possible with no shaking, or windshield wipers. Though I’ve had many great encounters in my portfolio over the last 25 years, this video is mostly the last decade simply due to the increase in camera quality. Many great 1080p HD captures were left out to make room for the 4K storm footage. I hope you enjoy 😀

STORM INFORMATION

Roughly 75% of the ENTIRE planet’s tornadoes are reported in the United States. Here, unique geography is ultimately responsible for the high frequency of extremely powerful storm cells. Though tornadoes most often make the headlines, all this excessive energy in the atmosphere can result in an freak show of other wonders.

Many of the phenomena we are familiar with and others we are still just discovering. Not only is Mother Nature’s fury amplified with these explosive storms, So is her beauty.

Storm updrafts most frequently erupt near late afternoon when daytime temperatures reach their highest.

RAINBOW INFORMATION

Rainbows are caused by the reflection, refraction and dispersion of sunlight in rain droplets. The secondary rainbow is visible when the light that is reflected twice inside raindrops is bright enough for detection. And because this light is reflected twice, the order of the secondary rainbow’s colors are reversed.

WHY STORMS TURN GREEN

The concentrated downdraft of heaviest rain and hail is the core. This icy waterfall often has a turquoise hue. In the evening or morning when golden hour sun light mixes in, the storm can turn an eerie green.

SUPERCELL INFORMATION

In a wind sheared environment cell updrafts may rotate, becoming a mesocyclone. Mesocyclone’s are the defining character of the rarest and most powerful breed of thunderstorms, the supercell. And it’s these supercells that are responsible for the majority of the worlds strong tornadoes. Thankfully, most of these tornadoes occur over sparsely populated areas causing little damage if any.

LIGHTNING INFORMATION

Thunderstorms have the ability to create electric fields by separating pools of positive and negative charges. When oppositely charged regions become strong enough, a flash of lightning temporarily equalizes the difference. Most flashes occur within the storm, but roughly 1 in 5 initiate by a downward moving stepped leader that connects to the ground. This is a cloud-to-ground flash. The more powerful the thunderstorm, the less time needed for the regions to rebuild their energetic charges.

UPWARD MOVING LIGHTNING or Ground-to-cloud lightning

On rare occasions lightning initiates from tall objects on the ground and propagates upward into the storm. During extraordinary events, two or three GROUND-TO-CLOUD flashes occur and during extremely rare conditions over a dozen bolts of lightning can leap up into the sky.

Near the ceiling of our troposphere, pouch like mammatus clouds hank underneath the storms anvil cloud. High above the anvil cloudds, mysterious large scale discharges burst into color. Scientists call these Transient Luminous Events (TLEs).

Pecos Hank

Bonus

Les vidéos de Hank sont actuellement diffusées dans le monde entier et les clients incluent BBC Earth, National Geographic, Disney, TWC, CNN, Discovery Channel et bien d’autres. Recherchez « Hank’s lightning » dans le grand film « The Last Witch Hunter » et Netflix original « TAU » ainsi que dans « Seven Worlds » de la BBC.

Hank’s footage currently airs worldwide and clients include BBC Earth, National Geographic, Disney, TWC, CNN, Discovery Channel and many more. Look for Hank’s lightning in the major motion picture « The Last Witch Hunter » and Netflix original « TAU » as well as BBC’s « Seven Worlds. »

