USA | Floride : les autorités vont lâcher 750 millions de moustiques génétiquement modifiés dans la nature [Vidéo]

La Floride a autorisé la libération de 750 millions de moustiques génétiquement modifiés pour ralentir la prolifération de moustiques vecteurs de maladies contre l’avis d’associations de défense de l’environnement.

Ces petits insectes ont pour mission de réduire l’infestation de leurs congénères « naturels » dans cette région des États-Unis.

C’est la bataille des moustiques. La BBC révèle le projet un peu fou approuvé par la Floride le 20 août dernier : relâcher 750 millions de moustiques génétiquement modifiés dans les Keys, une chaîne d’îles, pour tenter de stopper la propagation de l’Aedes aegypti, une espèce envahissante qui profite des eaux stagnantes pour se reproduire et qui a développé une résistance aux pesticides dans de nombreuses zones de Floride.

En mai 2020, l’Agence américaine pour l’environnement avait déjà autorisé la société américaine Oxitec à produire des moustiques mâles génétiquement modifiés, connus sous le nom d’OX5034. Leurs congénères vivant dans la nature sont connus pour propager des maladies mortelles pour les humains comme la dengue, le Zika, le chikungunya et la fièvre jaune. Le but est de relâcher les Aedes aegypti mâles dans la nature pour qu’ils se reproduisent avec les femelles. Ces mâles portent une protéine qui tuera toute progéniture femelle avant qu’elle n’atteigne l’âge mûr de reproduction.

Une expérience « à la Jurassic Park »

L’objectif n’est pas d’éradiquer le moustique mais de diminuer le nombre de femelles présentes dans la nature. Ce sont en effet elles qui sont responsables des piqûres sur les humains et qui propagent les maladies. Les mâles, qui ne se nourrissent que de nectar, pourront ainsi survivre dans la nature et transmettre leurs gènes.

Ce lâcher de moustiques génétiquement modifiés a provoqué de nombreux débats ces dernières années, dénoncé notamment par des groupes environnementaux qui craignent des conséquences inattendues. Les militants mettent notamment en garde contre les dommages possibles aux écosystèmes et la création potentielle de moustiques hybrides, détaille CNN. Le directeur des politiques pour le Centre international d’évaluation technologique et de Centre pour la sécurité alimentaire a même dénoncé une « expérience à la Jurassic Park ».

Par ailleurs, 240.000 habitants personnes ont signé une pétition sur Change.org refusant que leurs États soient utilisés comme « terrains d’essai pour ces mutants ». De son côté, la société Oxitec assure qu’il n’y a aucun risque négatif pour les humains ou l’environnement. Les 750 millions de moustiques modifiés doivent être libérés sur une période de deux ans. Selon le site de la société, un test positif a déjà été mené sur le terrain au Brésil. D’autres moustiques mutants doivent être libérés en 2021 au Texas.

Bill Gates a publié cette vidéo effrayante sur sa chaîne YouTube après que le gouvernement ait approuvé la libération de 750 millions de moustiques génétiquement modifiés en Floride.

Oxitec a établi des partenariats avec de grands leaders de l’industrie agricole et la Fondation Bill & Melinda Gates, ce qui a contribué à faire progresser la technologie de deuxième génération d’Oxitec.

Une pétition en ligne, qui s’inquiète également du risque de ces moustiques pour l’environnement en Floride et au Texas et qui dénonce « les expérimentations d’Oxitec sur les humains », avait reçu lundi après-midi plus de 234 000 signatures.

