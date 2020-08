Interventions occidentales, le renseignement et les fake news : l’avis d’un ex-agent secret [Vidéo]

Time : 16 mn 49 / [1]

Comment justifier les interventions occidentales ? Les services de renseignement aux Etats-Unis et en Europe sont-ils à la hauteur ? L’ancien agent secret, Jacques Baud, colonel suisse ayant travaillé à l’ONU puis à l’OTAN est très critique envers les politiques étrangères en Occident et leur légitimation depuis une trentaine d’années.

Comment les pays occidentaux profitent-ils des infox ? Jacques Baud, ancien officier des services de renseignements suisses et auteur de « Gouverner par les fake news », fait état dans un entretien-choc à Sputnik des méthodes malpropres utilisées en Occident dans le cadre de conflits internationaux.

« Ce que je constate, c’est que toute l’information que nous avons, qui nous est diffusée sur les médias traditionnels mainstream va toujours dans le même sens et qu’on n’a jamais une information qui contrebalance ça […] On sait finalement quelle est la réalité, mais on ne la publie pas de façon à ce que la politique que l’on a décidée soit justifiée. »

La Syrie, le Venezuela, l’Iran, la Russie ont tous été la cible des rumeurs et d’infox les plus extravagantes de la part des chancelleries occidentales depuis des dizaines d’années pour justifier un conflit, la fabrication d’une menace ou un changement de régime. C’est Jacques Baud, ex-colonel des services de renseignements suisses, ayant servi aux Nations unies et à l’Otan, qui l’affirme dans un essai décapant, « Gouverner par les fake news », publié ce 27 août (Éd. Max Milo).

La faute aux services de renseignement, aux diplomates, aux politiques ou encore à la presse ? Incompétence ou suivisme ? Jacques Baud a répondu aux questions de Sputnik.

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Baud

https://fr.sputniknews.com/interviews/202008271044323468-les-fake-news-armes-de-destruction-massive-des-occidentaux-un-ex-agent-secret-temoigne–video/

Article :

Jean-Baptiste Mendès / Sputniknews

Vidéo :

[1] Interventions occidentales, le renseignement et les fake news: l'avis d'un ex-agent secret – Sputnik France

Photo :

