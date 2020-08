Les Forces existent-elles vraiment ? Une nouvelle façon d’illustrer la Relativité Générale [Vidéos]

Time : 13 mn 47 / [1/2]

Qu’est-ce qu’une force ? La gravité est-elle une « vraie » force ? Et quelle est l’origine des forces de contact ? Toutes ces réponses en 14 minutes !

Time : 11 mn 32 / [2/2]

Comment représenter fidèlement la relativité générale ? L’image de la toile élastique est-elle correcte ? Que représente la courbure du temps ? Toutes ces réponses en 11 minutes !

La gravitation

La gravitation, l’une des quatre interactions fondamentales qui régissent l’Univers, est l’interaction physique responsable de l’attraction des corps massifs. Elle se manifeste notamment par l’attraction terrestre qui nous retient au sol, la gravité, qui est responsable de plusieurs manifestations naturelles ; les marées, l’orbite des planètes autour du Soleil, la sphéricité de la plupart des corps célestes en sont quelques exemples. D’une manière plus générale, la structure à grande échelle de l’Univers est déterminée par la gravitation.

Plusieurs théories ont tenté de rendre compte de la gravitation. Actuellement encore, la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein (1915) reste la plus satisfaisante. Elle considère la gravitation comme une manifestation de la courbure de l’espace-temps sous l’effet de l’énergie de la matière qui s’y trouve. La loi de la gravitation de Newton, élaborée à la fin du 17ème siècle, demeure cependant une excellente approximation dans les cas non relativistes (vitesses faibles par rapport à celle de la lumière et masses de l’ordre de la masse solaire ou inférieures).

À l’échelle microscopique, la gravitation est la plus faible des quatre interactions fondamentales de la physique ; elle devient dominante au fur et à mesure que l’échelle de grandeur augmente. Avec la force électromagnétique, elle est l’une des deux interactions à agir au-delà de la dimension du noyau atomique. De plus, comme elle est toujours attractive, elle domine sur les forces électromagnétiques qui l’emportent à plus courte portée, étant tantôt attractives, tantôt répulsives.

La théorie de la gravitation est ainsi toujours l’objet de nombreuses recherches, et la communauté scientifique considère qu’élaborer une théorie plus complète de la gravitation, capable de prendre en compte les effets de nature microscopique (quantiques), et pour cette raison appelée gravitation quantique, est un des grands défis à relever pour la physique du 21ème siècle.

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravitation

https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace-temps

https://fr.wikipedia.org/wiki/Introduction_à_la_relativité_générale

https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/physique-relativite-generale-espace-temps-devint-dynamique-510/page/2/

Article :

Wikipédia

Vidéo :

[1] Les Forces existent-elles vraiment ? – ScienceClic / YouTube

[2] Une nouvelle façon d’illustrer la Relativité Générale – ScienceClic / YouTube

Photo :

Pour illustration

Voir notamment :

Comment ça marche et à quoi sert E=mc2 ? [Vidéos]