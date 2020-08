Stalactites et stalagmites : c’est quoi la différence ? [Vidéo]

Time : 2 mn 24 / [1]

Stalactite ou stalagmite ? Issues de la rencontre entre l’eau et la roche, elles se forment toutes deux dans les grottes et cavités souterraines. Voici comment les différencier.

Stalactite et stalagmite : quelle est la différence ?

L’une tombe, l’autre monte, on est d’accord. Mais pourquoi, et comment ?

Les stalactites et stalagmites sont des formations géologiques appelées concrétions : des dépôts minéraux, généralement composés de calcite ou de gypse, qui se forment dans les cavités souterraines, comme les grottes ou les gouffres.

Une eau l’eau de pluie légèrement acide chargée en CO2

Plusieurs types de concrétions existent : les fleurs de gypse, les hélictites, la perle des cavernes… Ces différentes formes sont engendrées par la rencontre entre l’eau et la roche, à travers un processus très lent . En pénétrant le sol, l’eau de pluie absorbe du CO2 et devient ainsi légèrement acide. En traversant le plafond de cavités souterraines, cette eau dissout la roche et se charge en minéraux.

Une fois qu’elle atteint l’air chaud d’une cavité, l’eau laisse derrière elle des dépôts minéraux. Selon différents modes d’action, ces dépôts vont progressivement s’accumuler sous des formes variées. Les plus connues d’entre elles, les stalactites, sont créées lorsque l’eau goutte du plafond, les minéraux y formant alors des pointes.

L’eau qui tombe au sol vient ensuite y former, en sens inverse, les fameuses stalagmites. Par conséquent, une stalagmite va forcément de pair avec une stalactite. Au fil des siècles, lorsque les deux formations se rejoignent, elles forment une colonne, aussi appelée pilier stalagmitique.

Plus de 300 types de concrétions ont pour l’heure été identifiées.

