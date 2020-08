Les légendes du cinéma : Chadwick Boseman

Chadwick Boseman (1976-2020)

Chadwick Aaron Boseman est un acteur américain, né le 29 novembre 1976 à Anderson (Caroline du Sud). Il avait aussi des origines en Sierra Leone.

Fils de Leroy, un travailleur d’une usine de textile ayant une affaire de tapisserie d’ameublement, et de Carolyn, une infirmière, Chadwick Boseman est né et a grandi dans la ville d’Anderson. Il est le plus jeune d’une fratrie de trois enfants.

En 1995, il obtient son diplôme de fin d’études à l’école secondaire T.L. Hanna et, en 2000, il obtient un Bachelor en beaux-arts à l’université Howard à Washington. Il est également diplômé de la British American Drama Academy à Oxford. Son programme à Oxford lui est financé par l’acteur américain Denzel Washington par l’intermédiaire de l’actrice Phylicia Rashād, professeur de Boseman à Howard.

Ayant pour objectif d’écrire et diriger, il commence d’abord par étudier le théâtre pour apprendre et comprendre le métier d’acteur. Par la suite, il obtient son diplôme à la Digital Film Academy de New York. Il est également instructeur au théâtre du Schomburg Junior Scholars Program.

Time : 1 mn 26 / [1/3]

Diagnostiqué d’un cancer du côlon en 2016, Chadwick Boseman n’avait jamais publiquement parlé de son état et avait continué à tourner sur les plateaux des grands films hollywoodiens tout en subissant « d’innombrables opérations et chimiothérapies », a encore précisé sa famille. « C’était un vrai combattant. Chadwick a persévéré à travers tout cela », ont ajouté ses proches dans le communiqué.

T’Challa, le rôle le plus important de sa carrière

Avec « Black Panther », sorti en 2018, Boseman était devenu le premier superhéros noir à qui un film de la franchise Marvel était entièrement consacré.

Time : 2 mn 18 / [2/3]

Chadwick Boseman dans le film « Black Panther » (2018)

Réalisé par Ryan Coogler, « Black Panther » avait rassemblé, outre Boseman, un casting d’acteurs noirs parmi les plus prisés de Hollywood (l’oscarisée Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya) et bénéficié d’un budget de production et de promotion faramineux.

Adaptation des aventures du premier superhéros noir créé par le studio Marvel Comics en 1966, le film raconte le combat mené par le roi T’Challa pour défendre sa nation de Wakanda, la plus avancée de l’univers Marvel. Nommé pour l’Oscar du meilleur film – une première pour une adaptation de bande dessinée – et encensé par la critique, « Black Panther » avait généré plus de 1 milliard de dollars de recettes au box-office.

Ce film avait été célébré aux Etats-Unis comme un moment culturel important pour avoir renversé les stéréotypes en dépeignant un pays africain prospère accueillant des réfugiés et étendant sa technologie aux nations plus pauvres. Boseman avait résisté à ceux qui voulaient le convaincre d’abandonner pour ce film l’accent africain qu’il comptait utiliser. « Ils me disaient que les spectateurs n’accepteraient pas un film dont le héros principal parlait avec cet accent », avait-il expliqué à l’époque.

Avant ce rôle, le plus important de sa carrière, Chadwick Boseman avait incarné la légende du base-ball Jackie Robinson dans « 42 », de Brian Helgeland, en 2013, le plus gros succès de l’histoire de Hollywood pour un film de base-ball. Il avait été loué aussi pour son interprétation du chanteur James Brown dans « Get on Up », de Tate Taylor, en 2014. Il devait, en outre, reprendre le rôle de T’Challa dans un deuxième opus de « Black Panther » prévu pour 2022.

Time : 9 mn 29 [Vostvfr] / [3/3]

Citation :

Chris Evans, l’interprète de Captain America qui a partagé l’affiche « d’Infinity War » et « d’Endgame » avec Chadwick Boseman, s’est dit « dévasté » : « C’est plus que déchirant. Chadwick était spécial. Un vrai original. C’était un artiste profondément engagé et toujours curieux. Il lui restait tellement de choses incroyables à créer. Je suis infiniment reconnaissant pour notre amitié. Repose au pouvoir, King. »

Samuel L. Jackson, alias Nick Fury, a quant à lui voulu dire merci à l’acteur de « Black Panther » : « Merci Chadwick Boseman pour tout ce que tu nous as donné. Nous en avions besoin et nous le chérirons toujours ! Un artiste et un frère talentueux et généreux qui nous manquera cruellement. RIP »

Don Cheadle, l’interprète de War Machine dans la saga Avengers, a également partagé sa peine : « Tu vas me manquer, frère d’anniversaire. Tu étais toujours léger et aimant pour moi. Mon Dieu… [Black power] pour toujours et à jamais… »

Pour le jeune acteur Tom Holland, qui a joué Spiderman aux côtés de Chadwick Boseman, ce dernier était « encore plus un héros en dehors de l’écran qu’à l’écran. Un modèle non seulement pour moi sur le plateau, mais pour des millions d’autres dans le monde. Tu as apporté de la joie et du bonheur à tant de gens et je suis fier d’avoir pu t’appeler un ami. »

Angela Bassett, qui incarnait Ramonda, la mère de T’Challa, dans Black Panther, a raconté une émouvante anecdote sur sa rencontre avec Boseman : « C’était évident pour Chadwick et moi d’être connectés, d’être une famille. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c’est que notre histoire a commencé bien avant son tournant historique dans la peau de Black Panther. Lors de la première soirée de Black Panther, Chadwick m’a rappelé quelque chose. Il a murmuré que lorsque j’ai reçu mon diplôme honorifique de l’Université Howard, il était l’étudiant chargé de m’escorter ce jour-là. Et nous étions ici, des années plus tard, en tant qu’amis et collègues, profitant de la nuit la plus glorieuse de tous les temps ! Nous avions passé des semaines à nous préparer, à travailler, à nous asseoir côte à côte tous les matins sur des fauteuils de maquillage, à préparer la journée ensemble en tant que mère et fils. (…) Le dévouement de ce jeune homme était impressionnant, son sourire contagieux, son talent irréel. Je rends donc hommage à un bel esprit, un artiste accompli, un frère plein d’âme… (…) Tout ce que tu possédais, Chadwick, tu l’as donné librement. Repose-toi maintenant, doux prince. »

Marvel Studio a également publié un message sur Twitter – « Nos cœurs sont brisés et nos pensées vont à la famille de Chadwick Boseman. Son héritage vivra pour toujours. » – et le compte officiel de DC a aussi partagé sa tristesse : « À un héros qui transcende les univers. Wakanda Forever. Reposez-vous dans Power Chadwick. »

Enfin, d’autres stars, extérieures à l’univers Marvel, ont tenu à prendre la parole. C’est le cas de Denzel Washington, qui a contribué à payer les études de comédie de Chadwick Boseman quand il était jeune, a déclaré à Entertainment Weekly : « C’était une âme douce et un artiste brillant, qui restera avec nous pour l’éternité à travers les performances emblématiques de sa courte mais illustre carrière. Que Dieu bénisse Chadwick Boseman. »

Martin Luther King III, fils du célèbre militant pour les droits civiques, a salué un homme qui était « un superhéros pour beaucoup », tandis que la présentatrice de télévision Oprah Winfrey voyait en lui « une âme douce et douée ». « Nous montrer toute cette grandeur alors qu’il allait de chirurgies en chimiothérapies. Le courage, la force, le pouvoir qu’il faut pour faire ça. C’est ça, la Dignité », a-t-elle twitté.

La principale organisation américaine de défense des droits civiques, la NAACP, a félicité Boseman pour « avoir montré comment vaincre l’adversité avec grâce » et « marcher comme un roi, sans perdre le contact commun ».

« Incarner le roi T’Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière », a écrit sa famille dans un communiqué publié samedi 29 août sur les réseaux sociaux.

Chadwick Boseman, star du succès planétaire « Black Panther », s’est éteint à l’âge de 43 ans, le 28 août 2020 à son domicile de Los Angeles, avec sa femme et ses proches à ses côtés, après une bataille contre le cancer, menée pendant quatre ans en privé.

Chadwick Boseman (1976-2020)

Source :

https://www.imdb.com/name/nm1569276/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chadwick_Boseman

http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18692531.html

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2020/08/29/l-acteur-chadwick-boseman-premier-role-dans-black-panther-est-mort_6050271_3382.html

Vidéo :

[1] L’acteur de « Black Panther » Chadwick Boseman est mort à l’âge de 43 ans – FRANCE 24 / YouTube

[2] Marvel Studios’ Black Panther – Official Trailer – Marvel Entertainment / YouTube

[3] R.I.P. Chadwick Boseman – Emergency Awesome / YouTube