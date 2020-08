Plandemic 2 : Indoctornation [Vidéo]

Time : 1 h 15 mn / [1]

Ce documentaire fait suite à l’interview du Dr Judy Mikovits dans le court métrage qui a fait parler d’elle en mai dernier.

Regardez et partagez ce film en ligne tant que vous le pouvez, mais prenez garde au fait qu’il sera presque certainement mis sur une liste noire et censuré pour devenir « inexistant ». Dans les heures qui ont suivi le lancement du film, le site web des créateurs avait déjà été désactivé. Depuis, il est à nouveau visible en ligne. Comme l’explique le film lui-même, Internet leur appartient désormais presque entièrement pour qu’ils puissent le contrôler et le manipuler.

Téléchargez la vidéo ICI et organisez des visionnages avec vos amis et votre famille pour la diffuser par contact direct, ce qui permet de maintenir une distance numérique par un visionnage en ligne et de limiter les moyens dont disposent les agents de la « Bête » pour interférer avec le message.

Message sur le film du producteur de « Plandemic », Mikki Willis :

Après 3 très longs mois, « Plandemic II : Indoctornation », est là.

Ce qui a commencé comme une suite à « Plandemic I » a radicalement évolué au fil du temps. Le monde étant de plus en plus divisé sur des sujets brûlants tels que les masques faciaux, la distanciation sociale, le nombre de cas, l’hydroxychloroquine, etc., nous avons décidé d’exclure toute mention de ces sujets et de nous concentrer plutôt en suivant l’argent.

Avec l’aide du Dr David Martin, expert en criminalité financière, « Plandemic II » expose l’inquiétante réalité des conflits d’intérêts, du jeu des brevets et de la corruption mortelle qui envahit nos organisations de santé mondiales.

Guidé par le travail méticuleux du Dr David E. Martin, « Plandemic II : Indoctornation », suit une piste financière de trois décennies qui mène directement aux principaux acteurs de la pandémie de Covid-19. David Martin est le créateur du premier indice quantitatif d’actions publiques au monde — le CNBC IQ100. Il a été président de l’innovation économique pour l’Organisation intergouvernementale pour les énergies renouvelables, affiliée aux Nations unies, et a été conseiller auprès de nombreuses banques centrales, de forums économiques mondiaux, de la Banque mondiale et de la Société financière internationale, ainsi que de gouvernements nationaux. Dr. Martin a été le pionnier des programmes mondiaux visant à apporter la transparence des entreprises et des marchés boursiers aux industries minières multinationales et a contribué à traduire en justice les plus grands criminels en col blanc du monde.

A CHACUN DE SE FORGER SA PROPRE OPINION

