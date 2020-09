Time : 8 mn 19 / [1]

« Avant d’être Gilets jaunes, on est des citoyens en colère qui portent un gilet jaune. Nous sommes victimes d’une discrimination politique qui nous empêche aujourd’hui [d’exercer] notre droit inaliénable qui est celui de manifester », Jérôme Rodrigues

Sur Twitter, le ton monte. Jérôme Rodrigues est désormais visé par une plainte déposée par Gérald Darmanin, le ministre l’Intérieur, l’accusant d’avoir traité la Police nationale de « bande de nazis ». La figure des Gilets jaune ne lâche rien et explique à Sputnik que seul le syndicat de police Synergie-Officiers était visé par cette sortie.

« Est-ce que moi, je n’ai pas le droit de porter plainte contre un député qui me traite de débile profond ? […] Ou lorsqu’un policier dans la rue me dit « ne t’inquiète pas Rodrigues, on va te faire le deuxième œil » ? »