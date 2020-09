Pour Information – [French & English]

Réponse de WordPress en date du 15 juin 2020 : « Pour éviter tout autre problème, les fonctionnalités J’aime et Suivre sur WordPress.com ont été désactivées sur votre compte et ne peuvent pas être réactivées. »

Je me vois désolé de ne pouvoir vous suivre comme avant et je vous remercie pour votre fidélité.

======================

Suite à des problèmes techniques liés à mon blog depuis approximativement le 30 mai 2020, je ne puis liker vos publications et commentaires ni m’abonner à de nouveaux blogs.

Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour ces désagréments.

Cordialement.

WordPress response dated June 15, 2020 : “To prevent any further issues, the Like and Follow features on WordPress.com has been disabled on your account, and cannot be re-enabled.”

I feel sorry for not being able to follow you as before and I thank you for your fidelity.

======================

Due to technical problems with my blog since approximately May 30, 2020, I cannot like your posts and comments or subscribe to new blogs.

I apologize for these inconveniences.

Cordially.