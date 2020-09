À la découverte d’Alpha du Centaure, l’étoile la plus proche de nous [Vidéos]

Time : 3 mn 06 / [1/3]

Dans cette vidéo, faites connaissance avec l’étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure et ses deux compagnes de ce système nommé Alpha Centauri. Proxima Centauri abrite aussi l’exoplanète potentiellement habitable la plus proche de notre Système solaire. Situé à 4,3 années-lumière, le système d’Alpha du Centaure est l’un des plus proches de notre galaxie.

De toutes les étoiles qui peuplent la Galaxie – elles sont plusieurs centaines de milliards -, le système Alpha du Centaure, ou Alpha Centauri, est le plus proche de notre Soleil, actuellement. « Actuellement » car oui, tout est en mouvement dans la Voie lactée. En ce qui concerne notre Étoile, il lui faut quelque 230 millions d’années pour faire le tour de ce manège de 100.000 années-lumière de diamètre.

À l’origine, Alpha Centauri était vraisemblablement une étoile double (comme beaucoup dans la Voie lactée d’ailleurs), et non un système triple comme aujourd’hui. Le couple initial Alpha Centauri AB aurait ainsi adopté, ou disons plutôt « capturé » Proxima Centauri alors qu’elle passait par là. Nommée par les astronomes Alpha Centauri C, cette dernière est donc liée gravitationnellement à ces deux étoiles, assez similaires au Soleil. Deux soleils que l’on peut admirer à l’œil nu dans le ciel austral , au contraire de la « petite dernière » laquelle, rappelons-le, n’a été découverte qu’en 1915.

Schéma du projet Pale Red Dot représentant le système triple d’Alpha Centauri. Des trois étoiles qui le composent, Proxima du Centaure est la plus proche de la nôtre, le Soleil. © Pale Red Dot

Time : 6 mn 42 / [2/3]

Florence nous livre les 5 infos à connaître sur Alpha du Centaure, et ce n’est pas de la science-fiction !

Proxima du Centaure est l’étoile la plus proche depuis 32.000 ans

Peu massive et peu lumineuse, Proxima du Centaure est de type naine rouge. Le nom qu’elle porte vient, bien sûr, du fait qu’elle a été reconnue comme étant l’étoile la plus proche de notre Système solaire. Enfin, c’est le cas depuis environ 32.000 ans et le sera encore pour 33.000 ans.

Comme le Soleil et des milliards d’autres étoiles, Proxima est entourée de planètes. La première débusquée, une exoterre affublée du nom de Proxima Centauri b, est de loin la plus intéressante aux yeux des scientifiques. Située dans la zone tempérée de son étoile, elle est donc considérée comme « potentiellement habitable », ce qui n’est pas sans enflammer l’imagination des habitants de la Terre qui n’ont pas attendu cet événement pour se représenter depuis plusieurs décennies une planète peuplée, amie ou ennemie, une terre 2.0 pour y fonder une colonie, etc. On ne compte plus les fictions qui ont choisi ce système de trois étoiles pour théâtre.

Time : 2 mn 20 / [3/3]

C’est sans doute l’événement scientifique le plus important de l’histoire de l’humanité : le lancement des premiers vaisseaux à destination d’un autre système stellaire.

Il ne nous reste plus qu’à nous y rendre maintenant. Elle n’est jamais qu’à 4,2 années-lumière, soit près de 40.000 milliards de kilomètres.

