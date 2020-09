Un avion de ligne canadien fait évacuer une famille tout en annulant le vol parce qu’un bébé ne portait pas de masque [Vidéo]

L’hystérie du corona a encore frappé

Une vidéo publiée sur Twitter montre une famille se faisant expulser d’un avion de WestJet parce que leur bébé de 19 mois ne portait pas de masque facial.

Safwan Choudhry a décrit le traitement horrible qu’il a subi de la part de l’avion de ligne, qui a également annulé tout le vol et évacué tous les passagers de l’avion.

Le clip montre deux officiers de police expliquant à la famille qu’ils les font sortir de l’avion. Un autre passager tente de défendre la famille tout en se disputant avec un autre homme qui est en colère contre le retard du vol.

« Sur la base de quelle loi ? Sur la base de quelle politique ? » demande Choudhry aux officiers.

Earlier today my family endure the most horrific & dehumanizing treatment onboard @WestJet plane. My wife was threatening to be arrested & forcibly removed unless my daughters, 3 yrs & 19 months would wear a mask. While my 3yrs wore her mask, the 19 months old was hysterical. pic.twitter.com/MHnaTnKgCU

L’officier accuse ensuite Choudhry d’avoir refusé à plusieurs reprises de mettre un masque à son bébé, en citant d’autres « témoins » dans l’avion.

« Finalement, tout le vol a été annulé et tous les passagers ont été évacués de l’avion », a tweeté Choudhry.

Le père a ajouté que la plupart des passagers de l’avion ont exprimé leur soutien à sa famille.

Choudhry a déclaré que WestJet a tenté de justifier son action en citant une politique de Transport For Canada qui oblige tous les passagers à porter un masque.

Cependant, le site officiel de Transport For Canada indique que les enfants de moins de 2 ans « ne devraient pas porter de masque ».

