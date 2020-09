Time : 1 mn 44 / [1/3]

En 2004 puis en 2015, deux phénomènes similaires se sont produits aux Etats-Unis: des pilotes ont enregistré des images de mystérieux objets volants. Quelques mois après la diffusion de la deuxième vidéo, la marine américaine a reconnu que ses pilotes ont rencontré des « phénomènes aériens non identifiés ». Aucune hypothèse n’a cependant été avancée pour expliquer ou identifier ces objets volants.

L’un des anciens pilotes de chasse qui a vu un OVNI au large des côtes de Californie en 2004 affirme que l’OVNI en question avait commis un « acte de guerre »

Les lecteurs se souviendront peut-être qu’une foule d’images classées, prises depuis un avion de chasse américain, ont capturé l’un des incidents d’ovnis (objets volants non identifiés, ndlr) les plus tristement célèbres de notre époque. Cette étrange rencontre remonte à 2004, au large des côtes californiennes, lorsqu’un OVNI en forme de « Tic Tac » (le bonbon tic-tac, ndlr) a commis un « acte de guerre », a déclaré l’un des anciens pilotes, dans une récente interview, animée par le chercheur du MIT Lex Fridman, rapportée par RT News.

Le commandant David Fravor a déclaré que ce phénomène non identifié, manœuvrant à des vitesses inouïes, ne ressemblait en rien à ce qu’il avait pu observer jusqu’alors .

Fridman, l’animateur du podcast, également publié sur Youtube, a déclaré que Fravor est « l’un des témoins les plus crédibles » dans l’histoire de la recherche sur les Ovnis. Au final, David Fravor a déclaré que sa rencontre a duré quelques minutes car l’OVNI a manœuvré d’une manière qu’aucun avion terrestre ne pourrait préformer, même avec la technologie furtive de cinquième génération et des vecteurs de poussée de moteur améliorés.

« Ce n’est pas comme si nous l’avions vu et qu’il avait disparu », ou « j’ai vu des lumières dans le ciel et il a disparu » – « Nous avons regardé cette chose par une journée claire comme du cristal avec quatre observateurs entraînés », a déclaré M. Fravor.

David Fravor a dit qu’il a été envoyé dans la zone après que « des anomalies radar aient été détectées ». Il a dit qu’une fois que le système radar de son avion de chasse s’est verrouillé sur l’Ovni – il a remarqué que l’appareil n’avait « ni systèmes de propulsion » ni « d’ailes » ; sa vitesse était rapide alors qu’il accélérait et décélérait . Il a qualifié l’Ovni de « la chose la plus bizarre que j’ai jamais vue dans ma vie ».

Time : 1 mn 50 / [2/3]

Le Département de la Défense des États-Unis a déclassifié trois vidéos le 27 avril, qui avaient déjà circulé sur Internet. Sur ces images filmées par des pilotes de la Marine, on y voit des « phénomènes aériens (…) « non identifiés » ».

Les vidéos ont été captées par des pilotes de chasse de la Navy en 2004 et 2015 dans le ciel américain, selon le Pentagone qui dit ne pas avoir identifié l’origine des tâches sur les images. En rendant publiques ces images, l’armée US explique vouloir « clarifier toute fausse idée du public sur la réalité ou non de ces images » qui circulaient déjà sur le net.

À un moment donné, il a effectué des manœuvres de combat aérien qui lui ont permis de rattraper l’Ovni à « quelques centaines de mètres », et en un clin d’œil, le vaisseau a disparu.

« Je me souviens avoir dit au gars sur mon siège arrière : « Mec, je ne sais pas pour toi mais je suis assez perturbé » ».

Selon Fravor, le système radar de son avion l’a alerté que l’Ovni brouillait son avion.

« On peut dire que c’est du brouillage. Quand vous brouillez activement une autre plateforme, c’est techniquement un acte de guerre », a-t-il déclaré.

David Fravor pense qu’il est très peu probable que l’appareil provienne de la Terre, car il peut accomplir ce qu’aucun avion de chasse avec la technologie actuelle ne peut faire.

« Je n’aime pas me lancer dans les petits hommes verts, mais je ne pense pas que nous l’ayons développé. Je pense qu’on peut cacher des choses pendant un certain temps. C’est un pas de géant dans la technologie. »

Pour l’interview complète, voici David Fravor décrivant la tristement célèbre rencontre avec un Ovni. La vidéo est à visualiser sur YouTube.

Time : 3 h 56 mn [Vostvfr] / [3/3]

David Fravor est un pilote et commandant d’escadron de la Navy et a à son actif de 18 ans de carrière. Il est un témoin principal de l’une des observations d’OVNI les plus crédibles de l’histoire.

Des pilotes de la Marine de l’escadron VFA-11 « Red Rippers » à bord du porte-avions Theodore Roosevelt en 2015. L’escadron a commencé à remarquer des objets étranges juste après que la Marine a amélioré les systèmes radar de ses avions de combat F / A-18. Ferguson pour le New York Times

