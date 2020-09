Paris | Belleville : des bandes rivales s’affrontent à coups de tirs de mortier dans un parc pour enfants [Vidéos]

Time : 1 mn 48 / [1/2]

Vendredi 11 septembre, des tirs de mortiers ont retenti dans un parc pour enfants du 19ème arrondissement de Paris. Cela a engendré un mouvement de panique chez les enfants et parents présents sur place.

Des détonations, une série d’éclairs, des cris d’enfants, une bousculade. La vidéo tournée vendredi en fin de journée par des riverains de la rue Rébeval (19ème), et diffusée sur les réseaux sociaux, est rapidement devenue virale, suscitant l’indignation.

Sur ces images, on voit un groupe de jeunes, entrant en courant dans le petit square situé au pied des immeubles de la vaste cité Rébeval, au milieu des enfants et des parents . Il est environ 19 heures, lorsque plusieurs tirs, de mortier selon certains témoins, ou de pistolets d’artifice, retentissent, provoquant un mouvement de panique dans les allées du jardin.

Ce dimanche après-midi, la préfecture de police indiquait qu’« il s’agirait d’une rixe. Il n’y a pas eu de blessé ni d’interpellation mais le commissariat a ouvert une enquête ».

« Les enfants ont eu très peur »

Vendredi, cependant, des habitants d’un immeuble qui donne sur le square, scandalisés, se mettent à filmer la scène, et s’exclament, abasourdis : « Dans un parc, maintenant, avec des enfants ! »

« J’ai mis un certain temps à réaliser ce qui se passait, souligne une jeune mère de famille. J’ai d’abord cru à des pétards, avant de comprendre qu’il s’agissait de tirs au milieu des groupes de gamins. Les enfants ont eu très peur, comme les adultes, d’ailleurs. Même des personnes âgées qui étaient assises sur les bancs se sont mises à courir dans tous les sens. »

« Personne n’a été blessé, mais c’est insensé, une inconscience pareille », s’étrangle un jeune papa, riverain de la rue Rébeval. « Ils étaient une dizaine d’ado, entre 15 ans et 18 ans, à se courser dans les rues avec leurs pistolets, puis, ils ont terminé dans le square, sans penser une seule minute aux petits qui s’y trouvaient. On n’a plus de vie dans le quartier, avec eux…»

Et les passants de dérouler la longue liste de leurs récriminations :

– Tapage nocturne.

– Trafic incessant de cannabis dans les caves.

– Insultes proférées envers tous ceux qui osent se plaindre.

« Sans parler de tous ces ados, de 15 ans à peine, qui se baladent au milieu des enfants avec des molosses. Des chiens qu’ils excitent avec les conséquences que l’on imagine », détaille une riveraine. « Et maintenant des tirs d’artifice…»

Une « affaire » dont il n’y a aucune trace

Sans nier les problèmes inhérents au quartier, notamment le trafic de cannabis , François Dagnaud, le maire (PS) du 19ème se refuse à commenter plus avant « une affaire dont il n’y a aucune trace ».

Samedi, des bandes rivales se sont affrontées à l'angle de la rue Rampal et Rébeval (Paris 19ème), avec des tirs de mortier en fin d'après-midi. Une scène hallucinante qui a été filmée par un riverain et dont nous vous montrons les images dans cette vidéo.

Cette bagarre entre bandes de cités rivales est survenue 24 heures à peine, après un premier affrontement, également aux mortiers d'artifice, qui s'est déroulé devant le square Rébeval.

Cette autre vidéo tournée vendredi en fin de journée par une habitante de la rue Rébeval (19ème) a été diffusée sur les réseaux sociaux. Elle est rapidement devenue virale, suscitant beaucoup de réactions et d’indignation.

Selon la préfecture de police « il s’agirait d’une rixe. Il n’y a pas eu de blessé ni d’interpellation mais le commissariat a ouvert une enquête ».

