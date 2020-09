Résumé SOTT – Août 2020 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Time : 23 mn 16 / [1]

Conditions météorologiques extrêmes

Plus de cent mille personnes ont dû évacuer leur domicile californien en raison des incendies qui ont brûlé plus de six cent mille hectares. Les incendies se sont en peu de temps concentrés sur la baie de San Francisco et ont été causés par des « orages de foudre sèche » d’une intensité inhabituelle — un événement qui représente environ 11 pour cent de toute l’activité annuelle moyenne de la foudre dans tout l’État…

Non, il ne s’agit pas d’un « réchauffement climatique anthropique », comme le prétendent les médias, ni d’un « climat modifié par les élites », comme le prétendent certains médias alternatifs. Le climat mondial est en train de « s’effondrer », en partie parce que l’atmosphère même de la planète change.

Les conditions météorologiques extrêmes n’ont fait qu’aggraver l’exode des Californiens au cours de la dernière décennie. Environ cinq millions d’entre eux ont quitté l’État pour une perte nette de population de plus d’un million de personnes. L’État du Colorado a également été frappé le mois dernier par le plus grand incendie de son histoire. L’incendie de Pine Gulch a brûlé 57 000 hectares entraînant la perte partielle voir totale de pâturage pour le bétail qui suscite des inquiétudes à long terme pour les éleveurs.

En Algérie, plus de mille deux cents incendies ont dévoré près de 9 000 hectares de forêts. Le pays d’Afrique du Nord a ces dernières années connu des incendies de forêt plus fréquents, mais les causes en restent floues . Négligence ? Trafic de charbon ? Augmentation des impacts de foudre ? Qui sait, mais le fait est qu’il se passe là aussi quelque chose d’inhabituel.

Des précipitations diluviennes, qui se traduisent généralement par de fortes inondations, des glissements de terrain et des averses d’énormes grêlons ont continué en ce mois d’août à détruire des maisons, des infrastructures de base et des cultures dans le monde entier, et ont lourdement affecté la vie de dizaines de millions de personnes. Rien qu’en Asie du Sud, on estime que près de dix-huit millions d’entre elles ont subi les conséquences d‘inondations records dues à la mousson. Près de sept cents personnes sont mortes et des milliers ont été déplacées. La Chine, le Bangladesh et l’Inde continuent d’être les plus touchés.

Depuis plus de deux mois, la Corée du Sud a inhabituellement été frappée par des pluies diluviennes, marquant la plus longue et la pire saison de mousson jamais enregistrée dans le pays. Tout récemment [le 7 septembre], le typhon le plus puissant de l’année a balayé la péninsule coréenne, si bien que le déluge ne devrait pas s’atténuer de sitôt.

La neige en Australie, dans le sud du Brésil et en Afrique du Sud est normale à cette époque de l’année — c’est encore l’hiver là-bas, bien que plus vraiment — mais que penser des chutes de neige qui se sont produites en août dans le Yunnan, en Chine ; au Daghestan, en Russie ; dans les Alpes et les Pyrénées en Europe ? Un avant-goût peut-être d’un prochain hiver rigoureux dans l’hémisphère nord.

Compte tenu de la quantité d’eau qui se déverse du ciel dans le monde entier, si le ralentissement sans précédent du Gulf Stream dans l’Atlantique Nord se maintient, nous pourrions bientôt entrer dans un hiver qui jouera les prolongations.

