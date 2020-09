Patagonia 8K | Extended Cut [Video]

Time : 3 mn 10 / [1]

5 Years after our epic trip through Patagonia I went through my hard-drives and remastered my favorite scenes that never made the cut in the original video.

Timestorm Films

La Patagonie également appelée « Le Grand Sud », désigne une région géographique appartenant au cône Sud située dans la partie méridionale de l’Amérique du Sud et partagée entre une partie chilienne à l’ouest et une partie argentine à l’est. La Patagonie comprend donc principalement le sud de l’Argentine et le sud du Chili, pour une superficie d’environ 800 000 kilomètres carrés.

Ces deux régions, séparées par la cordillère des Andes, abritent des paysages contrastés de montagnes, de glaciers, de pampa, de forêts subpolaires, de littoraux, d’îles et d’archipels. Elles sont habitées depuis plus de dix mille ans par les Sud-Amérindiens, tels les Mapuches, et ont été décrites pour la première fois par l’Italien Antonio Pigafetta dans son récit, publié en 1525, de la première circumnavigation, une expédition entreprise par le navigateur portugais Fernand de Magellan et achevée, après la mort de celui-ci, par l’espagnol Juan Sebastián Elcano.

Après une colonisation lente et difficile, une partie de la population autochtone aujourd’hui est métissée qu’on peut qualifier de « sudaméricano-européenne ».

Avec une densité de population de 3,8 habitants par kilomètre carré (3 habitants par kilomètre carré en Sibérie, 0,46 en Alaska), la Patagonie est une des régions les moins peuplées au monde. Ses terres sont exploitées pour l’élevage de bétail en d’immenses fermes appelées estancias ou convoitées pour leurs ressources naturelles importantes. Elle représente des intérêts écologiques et géonomiques importants qui suscitent des convoitises.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Patagonie

[1] Patagonia 8K | Extended Cut – 5 Year Anniversary – Timestorm Films / YouTube

