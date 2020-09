Les cycles du Soleil [Vidéo]

Time : 2 mn 17 / [1]

La Nasa l’a annoncé le mardi 15 septembre 2020 : notre Soleil est entré dans son 25e cycle d’activité en décembre 2019. Son prochain pic d’activité devrait être enregistré en juillet 2025.

La Nasa a annoncé que le Soleil avait débuté son 25e cycle d’activité de onze ans, après un minimum d’activité atteint en décembre 2019. Rappelons que l’activité du Soleil croît et décroît tous les 11 ans. Pour mesurer l’intensité et le niveau d’activité du Soleil, les scientifiques utilisent les taches sombres qui se forment à la surface de notre étoile. Tout comme le nombre de cratères d’impacts sert à dater les objets du Système solaire (à l’exception de la Terre), le nombre de ces taches est un indicateur on ne peut plus fiable. En d’autres termes, quand le nombre de taches à la surface de l’astre est élevé, cela signifie que l’activité solaire est élevée. Et inversement, un faible nombre de taches traduit une faible activité solaire.

Les scientifiques de la Nasa et la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), réunis dans le Space Weather Prediction Center de la NOAA, s’attendent à ce que l’activité du Soleil augmente crescendo pour atteindre un pic d’activité prévu en juillet 2025. Mais, soulignent-ils, ce nouveau cycle solaire s’annonce au moins aussi faible que le cycle 24, voire plus faible. Forcément, la machine climatique terrestre, dont le moteur est le Soleil, sera impactée d’une manière ou d’une autre mais sans qu’on soit capable de quantifier et localiser précisément cet impact sur les variables climatiques.

Le 25e cycle solaire devrait culminer en 2025 à des niveaux similaires au cycle 24. © NOAA

Une prévision du cycle solaire de plus en plus pertinente

Bien que situé à près de 150 millions de kilomètres de la Terre, l’intérêt de surveiller le Soleil est aussi nécessaire que de savoir quel temps il fera demain sur Terre. Cela dit, la mesure de cette activité n’est pas une tâche aussi facile qu’elle ne semble. Car si tout le monde sait compter des taches, le comportement de notre étoile est plus erratique qu’il y paraît de sorte que les prédictions d’activité sont tout de même assez dures à réaliser. C’est pourquoi la Nasa et l’ESA sont engagées dans des programmes spatiaux et terrestres visant à mieux comprendre le fonctionnement du Soleil. Cela dit, la prévision de la densité d’activité du Soleil a son importance car elle donne une idée approximative de la fréquence et l’intensité des tempêtes et autres sursauts d’activité.

Bien que le Soleil soit la source de la vie sur Terre, son activité n’est pas sans risque pour l’Homme. Elle influe directement sur le climat de notre Planète et peut avoir des effets graves sur l’activité humaine en perturbant la distribution d’énergie ou affectant le bon fonctionnement des satellites en orbite, surtout ceux évoluant sur des orbites élevées , pouvant créer des perturbations dans les communications et la fourniture des signaux Galileo et GPS. Quant aux astronautes en activité dans l’espace, une activité solaire excessive ou soudaine peut les exposer à des doses massives de radiations mortelles (destruction de globules rouges) au cours de leurs sorties extravéhiculaires.

La surveillance de l’activité solaire est importante pour l’Homme et la Terre, les astronautes et les satellites qui évoluent dans l’espace. Ici, une image du Soleil prise avec le satellite SDO. © Nasa, SDO

CE QU’IL FAUT RETENIR

-. En décembre 2019, l’activité de notre Soleil semblait avoir atteint un minimum.

-. Des chercheurs annoncent aujourd’hui avoir décelé les signes d’un regain d’activité.

-. Notre étoile serait bel et bien entrée dans son cycle d’activité 25 !

Source :

Article :

Rémy Decourt, Journaliste / Futura Sciences

Vidéo :

[1] Les cycles du soleil | Futura / YouTube

Photo :

Pour illustration