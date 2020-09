Voici comment une société sans argent liquide affecterait votre vie de tous les jours

Avez-vous déjà pensé aux ramifications d’une société sans cash ? Je parle des effets réels, à la première personne, et non d’une théorie de conspiration éphémère ou d’une éventuelle prophétie biblique. C’est une mauvaise nouvelle pour de nombreuses raisons, dont la moindre n’est pas la façon dont elle affecterait la vie quotidienne.

Voici ma définition d’une société sans cash, pour que nous chantions tous dans le même livre de chansons :

L’argent liquide n’aurait plus cours légal, donc vous ne pourriez plus faire d’achats avec, payer des factures avec, ni le dépenser de quelque manière que ce soit. Vous ne pourriez plus déposer d’argent liquide sur votre compte bancaire, donc vous ne pourriez plus accepter d’argent liquide pour un échange de biens ou de services.

L’argent liquide ne serait donc rien d’autre qu’ un bout de papier sans valeur. (Je sais, je sais, la monnaie basée sur la dette est le sujet d’un article totalement différent).

Nous allons dans cette direction. Jose a récemment écrit que le Venezuela est en train de se passer rapidement de tout argent liquide et, ici aux États-Unis, un signe avant-coureur inquiétant est qu’il y a une « pénurie de monnaie » qui pousse de nombreux magasins à vous rendre la monnaie sur une carte de fidélité ou à vous inviter à faire don de cette monnaie à une cause quelconque.

Cadeaux

Pensez à toutes les fois où l’argent liquide est un cadeau approprié. J’ai toujours donné de l’argent, par exemple en accompagnant la carte d’anniversaire d’un enfant avec un billet de 20 dollars ou en donnant à un nouveau diplômé de l’argent liquide à utiliser pour ses dépenses universitaires. Lorsque je me suis marié, nous avons reçu pas mal d’argent de différents proches. Mon père donnait toujours à mes filles un peu d’argent de poche chaque fois que nous nous rendions visite et elles étaient à chaque fois surprises et ravies.

Cependant, dans une société sans argent liquide, cela pose deux problèmes.

Tout d’abord, le bénéficiaire ne pourrait pas utiliser l’argent liquide. Il ou elle ne pourrait pas le dépenser ou le déposer.

Deuxièmement, si un don en argent est fait, il devra l’être par chèque ou par transfert électronique. Cela signifie que le gouvernement et le fisc connaîtront précisément la somme d’argent donnée à une personne. Ce n’est peut-être pas une grosse affaire pour l’enfant de 7 ans qui a reçu 20 dollars de son grand-père, mais qu’en est-il du diplômé qui a reçu quelques milliers de cadeaux de membres de sa famille pour célébrer ses succès ? A quel moment le gouvernement va-t-il tendre la main pour réclamer « sa juste part » ?

Les petits boulots

Beaucoup de gens sont vraiment en train de se débattre en ce moment avec le confinement du au Covid-19. Des emplois ont été perdus, des heures de travail ont été supprimées et les problèmes financiers abondent. L’une des façons dont ces gens arrivent à joindre les deux bouts est de faire des petits boulots . Les gens coupent l’herbe, nettoient les maisons, conduisent pour Uber, livrent de la nourriture, font du baby-sitting – ils trouvent toutes sortes de moyens pour gagner un peu plus d’argent. Un pourcentage énorme de ces personnes est payé en espèces.

Mais si vous ne pouvez soudainement plus dépenser votre cash, vous devrez être payé électroniquement. Combien de personnes qui n’ont pas encore d’entreprise disposent-elles d’un compte commercial pour prendre des cartes de crédit ou de débit ? Il existe des options comme Paypal et Venmo, qui prévoient des frais en pourcentage, mais ils devront trouver une solution.

Et puis, comme nous l’avons vu plus haut, chaque centime de l’argent de ces petits boulots est traçable et contrôlable. Cela pourrait rapidement transformer vos 20 dollars de tontes de gazon en 15 dollars après impôts.

Vente de biens d’occasion

Levez la main si vous avez déjà vendu quelque chose pour payer une facture. Moi aussi ! J’ai vendu des bijoux, des meubles, du matériel de sport, toutes sortes de choses pour faire face à une obligation quand j’étais en difficulté. De plus, je fais un vide-grenier chaque année pour réduire le volume de choses que je n’utilise pas vraiment, ce qui me rapporte souvent quelques centaines de dollars.

Comment cela fonctionnera-t-il dans une société sans argent liquide ? Eh bien, si vous ne vendez qu’un seul gros article, vous finirez probablement par utiliser une sorte d’application de paiement comme Venmo ou Paypal. D’autre part, organiser un vide-grenier dans votre garage serait presque impossible à réaliser par voie électronique. Qui va vraiment pouvoir rester assis là et faire des transactions Paypal toute la journée, surtout quand les gens achètent des choses qui coûtent 25 cents ?

Et voilà où nous en sommes pour gagner un peu d’argent rapidement.

Pourboires

Beaucoup de personnes qui travaillent dans la restauration et l’industrie de la beauté, pour ne citer que ces deux créneaux, dépendent des pourboires pour gagner leur vie. En général, les pourboires sont prélevés sur les tables ou versés à la fin du service s’ils ont été versés sur une carte de débit. Mais… une fois qu’il n’y a plus d’argent liquide, ces pourboires devront être versés sur un chèque de paie régulier. La totalité de cet argent fera l’objet de retenues sur salaire.

Cela signifie que beaucoup de gens verront leurs revenus diminuer fortement et devront attendre leur chèque pour obtenir l’argent. Cela donne beaucoup de pouvoir à la direction et il ne serait pas difficile pour quelqu’un de manipuler les montants que les travailleurs ont gagnés.

Enfants

J’ai écrit de nombreuses fois sur l’importance de permettre aux enfants de gérer leur propre argent. Cela leur apprend la responsabilité et des compétences de vie qui seront bien utiles à l’avenir. Mes filles ont accès à de l’argent depuis qu’elles sont en maternelle, et peut-être même avant.

Maintenant, comment allez-vous permettre à un enfant de cinq ans d’avoir accès à de l’argent si tout est électronique ? Va-t-il se retrouver avec son propre compte bancaire et une carte de débit ? Cela ne semble guère réaliste. Il existe aussi la possibilité d’utiliser des cartes-cadeaux, mais cela signifie que l’argent ne peut être dépensé qu’à certains endroits, ce qui supprime la courbe d’apprentissage essentielle qui consiste à économiser son argent pour le mettre au service d’un grand objectif. Oubliez les stands de limonade, les cadeaux de grand-père ou le fait de mettre de la monnaie dans une tirelire – tout cela fera partie du passé.

Les personnes non bancarisées ou sous-bancarisées

Huit millions de ménages aux États-Unis sont « sous-bancarisés » ou « non bancarisés ». Cela signifie qu’ils n’ont pas de compte bancaire en raison des frais, d’une mauvaise note de crédit ou d’autres obstacles. Ces personnes comptent sur les entreprises d’encaissement de chèques qui prélèvent déjà des frais importants pour leur donner le salaire qu’elles ont gagné. Que feront-elles lorsque cette option ne sera plus possible ?

La plupart des personnes non bancarisées ou sous-bancarisées vivent déjà en dessous du seuil de pauvreté. Cela signifie qu’elles ne pourront plus se procurer des aides pour joindre les deux bouts, faire des petits boulots et qu’il leur sera plus difficile d’obtenir une aide quelconque.

Slate rapporte comment la pénurie de pièces affecte ces Américains :

Pour l’Américain moyen, cette pénurie peut ne causer que des maux de tête mineurs – plus difficile de payer au parcmètre ou de rendre la monnaie exacte dans un café. Mais quelque 8 millions de ménages américains, soit 6 % de la population, sont « non bancarisés », ce qui signifie qu’en raison des frais et autres obstacles financiers, ils n’ont pas de compte chèque ou d’épargne. Beaucoup d’entre eux ont plutôt recours à des services tels que les mandats, les prêts sur gage ou les prêts sur salaire. Selon Venky Shankar, professeur de marketing au Center for Retailing Studies de la Texas A&M University, les Américains qui gagnent 25 000 dollars par an ou moins utilisent l’argent liquide pour environ 45 % de leurs achats. Ces Américains pourraient donc avoir du mal à payer les services essentiels sans avoir de monnaie sur eux. Ils peuvent aussi trouver plus stressant de faire l’appoint, d’arrondir ou rendre la monnaie, si les magasins le demandent. « Pour une personne non bancarisée ou sous-bancarisée, cela pourrait être une situation horrible si elle n’a pas accès aux cartes », a déclaré Angela Lyons, professeur d’économie à l’université de l’Illinois à Urbana-Champaign.

Et ce n’est qu’une pénurie de pièces. Imaginez combien il serait difficile que notre société devienne complètement sans cash.

Les problèmes d’accès à l’argent liquide sont alarmants

Nous pouvons donc constater que ce n’est une situation idéale pour aucun d’entre nous.

Mais même ces choses sont relativement mineures par rapport au potentiel d’abus contre les citoyens dans une société sans cash. Si chaque centime que vous apportez est suivi et enregistré, vous n’aurez aucune confidentialité financière, et vous serez également beaucoup plus en danger. Beaucoup d’entre nous gardent une partie de leurs économies à la maison pour les cas d’urgence. Même s’il y a un jour férié, tout ira bien, car nous avons l’argent nécessaire pour faire face aux imprévus pendant que nous n’avons pas accès à notre argent en banque.

Mais que se passe-t-il lorsque nous n’aurons plus d’argent liquide ? Tout l’argent que nous avons mis de côté au fil des ans devra retourner en banque et nous perdrons un certain contrôle.

C’est bien beau quand tout va bien, mais que se passe-t-il lorsqu’un événement de type chypriote se produit et que le gouvernement décide qu’un bail-in est nécessaire ? Si vous ne vous souvenez pas, en 2013, des milliards de dollars ont été saisis sur les comptes des déposants pour protéger le système bancaire du petit pays. Cela a été fait pour rembourser une dette de 11,6 milliards de dollars due à des créanciers extérieurs au pays.

Si vous pensez que cela semble tiré par les cheveux – comme quelque chose qui ne pourrait « jamais arriver ici », il est incroyablement important de noter que nous avons déjà une réglementation qui permet un bail-in ici aux États-Unis. Après les plans de sauvetage de la crise économique de 2008, le Congrès a adopté la loi « Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Act » de janvier 2010, qui interdit les plans de sauvetage gouvernementaux mais autorise les bail-in . Donc, oui, l’argent sur votre compte pourrait effectivement être utilisé pour sauver une banque en difficulté.

Mais ce n’est pas tout, pensez aussi au phénomène scandaleux de la confiscation des biens civils. Si vous ne le connaissez pas, cela signifie qu’une entité peut saisir vos biens ou votre argent même si vous n’avez pas été condamné pour un crime. La confiscation civile des biens rapporte chaque année des milliards de dollars au gouvernement américain et aux services de police locaux. Imaginez combien cela serait plus facile si vos biens étaient regroupés en un seul endroit.

Et permettez-moi d’aller encore plus loin avant de vous laisser – pensez au nombre de sites web, de chaînes YouTube et de comptes de médias sociaux qui ont été purgés et démonétisés au cours des dernières années. Serait-il possible d’aller plus loin ? Que des opinions peut-être impopulaires pourraient être sanctionnées par des amendes et que de l’argent pourrait être immédiatement retiré des comptes de ceux qui sont en désaccord avec le statu quo ?

Peut-être que je ne suis qu’un autre théoricien paranoïaque du complot. Mais êtes-vous vraiment paranoïaque alors qu’« ils » sont vraiment hors de contrôle ?

Qu’en pensez-vous ?

Pensez-vous que nous nous dirigeons vers une société sans argent liquide ? Cela vous inquiète-t-il ? Avez-vous réfléchi à la façon dont vous géreriez cette situation si elle devait se produire ?

Daisy Luther

Source :

https://www.theorganicprepper.com/cashless-society

https://lesakerfrancophone.fr/voici-comment-une-societe-sans-cash-affecterait-la-vie-quotidienne

https://lesmoutonsenrages.fr/2020/09/18/voici-comment-une-societe-sans-cash-affecterait-votre-vie-quotidienne/

Article :

Daisy Luther / The Organic Prepper

Traduit par Hervé, relu par jj pour le Saker Francophone

Photo :

Pour illustration

Voir notamment :

La suppression de l’argent liquide… Un pas de plus vers la dictature !

Faire disparaître le cash c’est davantage de contrôle de la population [Vidéo]

Vol légalisé : Le plan de l’Union Européenne pour geler les comptes bancaires [Vidéos]