La découverte d’une nouvelle extinction de masse aurait favorisé le règne des dinosaures [Vidéo]

Le Carnien est le premier étage stratigraphique du Trias supérieur. Il est situé entre 237 millions d’années et 227 millions d’années environ. Il est précédé par le Ladinien (~242 – ~237 millions d’années), dernier étage du Trias moyen et suivi par le Norien (~227 – ~208,5 millions d’années), deuxième étage stratigraphique du Trias supérieur.

L’épisode pluvial du Carnien est une phase de changement climatique mondial marquée par des précipitations accrues durant le Carnien (Trias supérieur) il y a 232 millions d’années. Cet épisode d’une durée d’un million d’années, encore mal connu, aurait provoqué une extinction massive des espèces terrestre et marine. Ces changements, causés par le volcanisme, ont favorisé l’émergence d’autres, notamment les dinosaures.

Le Trias supérieur est une période mouvementée de l’histoire de la Terre et des êtres vivants, notamment dans son premier étage stratigraphique : le Carnien. À cette époque, le climat était marqué par un changement radical du cycle hydrologique. Pour faire simple, il pleuvait beaucoup et chaque épisode de pluie était séparé d’une période plus aride. Cette phase plus humide du climat du Carnien est appelée « épisode pluvial du Carnien » par les scientifiques qui estiment qu’elle a eu lieu entre 234 et 232 millions d’années avant notre ère.

La météo n’est pas le seul changement important qu’ait connu cette époque. En effet, une publication parue dans Science Advances apporte des éléments nouveaux à propos d’ une extinction de masse qui se serait déroulée durant l’épisode pluvial du Carnien.

Les cinq extinctions de masse les plus importantes connues dans l’histoire de la Terre : celle de l’Ordovicien, du Dévonien, du Permien, du Trias, du Crétacé. © D. Bonadonna, Muse, Trento

Disparition en cascade à la faveur des dinosaures

Cette étude, emmenée par l’université de Bristol en Angleterre, s’est penchée sur des données géochimiques tirées de fossiles de cette époque pour comprendre la crise qui s’est déroulée. Selon leur analyse, les vertébrés terrestres, et particulièrement certains taxons de tétrapodes, ont connu des taux d’extinction très importants. Il en va de même pour les espèces marines dont 33 % des genres ont disparu, selon l’étude.

Cette extinction de masse a visiblement été provoquée par le volcanisme dans la province magmatique de Wrangelia à l’ouest du Canada actuel. Les éruptions ont connu un pic d’activité durant le Carnien, de grandes quantités de gaz à effet de serre ont été relâchées dans l’atmosphère, les océans se sont acidifiés et la température ainsi que l’intensité des épisodes pluvieux a augmenté.

Si cette extinction de masse a vu disparaître de nombreuses espèces, elle a évidemment permis l’émergence et l’expansion d’autres. Les forêts ont changé, avec la diversification et la multiplication des conifères. Les dinosaures, qui existaient déjà depuis 20 millions d’années, ont alors prospéré, tout comme les reptiles et les premiers mammifères. Sous l’océan, les coraux durs (les scléractiniaires) et les premières espèces de plancton modernes sont apparues à la suite de cet épisode.

