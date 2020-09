La police poursuit une Tesla sur pilote automatique qui roule à plus de 140 km/h alors que le conducteur et le passager dorment [Vidéos]

La police de l’Alberta, au Canada, a reçu un appel au sujet d’un excès de vitesse Tesla Model S 2019 sur une autoroute près de la ville de Ponoka.

Un autre jour, une autre histoire d’un propriétaire de Tesla horriblement irresponsable qui « teste » le logiciel Autopilot de la société tout en mettant en danger d’innombrables autres vies.

Et il est probable que par ailleurs, la NHTSA aux États-Unis ne fera rien à ce sujet.

L’histoire d’aujourd’hui nous vient du Canada, où un jeune homme de 20 ans est accusé d’avoir dormi au volant d’une Tesla qui roulait à plus de 140 km/h.

La GRC a été appelée lorsque des témoins ont vu « une voiture électrique Tesla en excès de vitesse se diriger vers le sud d’Edmonton, et ce qui semblait n’avoir personne au volant », selon NBC.

« Les deux sièges avant étaient complètement inclinés et le conducteur ainsi que le passager semblaient dormir », selon le rapport. « La voiture roulait à une vitesse d’environ 140 km/h sur une route dont la limite de vitesse affichée était d’environ 110 km/h. »

La police indique qu’en poursuivant la Tesla, la voiture a accéléré à plus de 140 km/h lorsque les autres conducteurs sur la route se sont rangés après avoir vu les feux de la voiture de patrouille.

Le sergent Darrin Turnbull de la GRC a déclaré « Il n’y avait personne qui regardait par le pare-brise pour voir où la voiture allait. Je suis dans la police depuis plus de 23 ans, et la majorité de cette période a été consacrée à l’application de la loi sur la circulation, ça me laisse sans voix. Je n’ai jamais, jamais vu quelque chose comme ça auparavant, mais bien sûr la technologie n’était pas là ».

Le conducteur a été accusé d’excès de vitesse et son permis a été temporairement suspendu.

Le surintendant Gary Graham, du service de la circulation de la GRC en Alberta a conclu : « Bien que les constructeurs de nouveaux véhicules aient intégré des mesures de protection pour empêcher les conducteurs de profiter des nouveaux systèmes de sécurité des véhicules, ces systèmes ne sont que cela, des systèmes de sécurité supplémentaires. Ce ne sont pas des systèmes d’auto-conduite, ils impliquent toujours la responsabilité de la conduite ».

Nous nous demandons si Gary ne pourrait pas appeler la NHTSA, l’agence fédérale américaine des États-Unis chargée de la sécurité routière….

Bonus

Time : 2 mn 31 [Vostvfr] / [1/2]

Un couple californien a filmé un homme endormi au volant de sa Tesla sur l’une des autoroutes les plus fréquentées du pays; la voiture était en pilote automatique.

Time : 1 mn 35 [Vostvfr] / [2/2]

Un automobiliste sur une autoroute du Massachusetts a filmé un homme endormi au volant de sa Tesla, vraisemblablement en mode pilote automatique.

Source :

https://news.sky.com/story/tesla-driver-caught-asleep-behind-wheel-of-self-driving-car-going-93mph-12074589

https://www.zerohedge.com/technology/im-speechless-police-chase-down-tesla-autopilot-doing-90-mph-driver-and-passenger-asleep

https://fr.sott.net/article/36086-Je-suis-sans-voix-La-police-poursuit-une-Tesla-sur-pilote-automatique-qui-roule-a-140-km-h-alors-que-le-conducteur-et-le-passager-dorment

Article :

ZeroHedge – Tyler Durden / Sott.net

Vidéo :

[1] Driver asleep at the wheel of his Tesla on busy freeway in Los Angeles – ABC News / YouTube

[2] Tesla Driver Caught On Camera Apparently Asleep At The Wheel | NBC Nightly News – NBC News / YouTube

Photo :

Pour illustration