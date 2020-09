Angleterre : un service ambulancier se transforme en « Iron Man » volant pour secourir des randonneurs blessés dans les reliefs escarpés [Vidéos]

Time : 1 mn 07 / [1/3]

Pour porter secours à des victimes dans des lieux difficiles d’accès, un service ambulancier du Nord de l’Angleterre envisage de recourir à une combinaison digne d’Iron Man. Un teste a été mené avec succès dans le parc de Lake district.

Un secouriste en combinaison peut littéralement voler au secours d’une victime en l’espace de quelques secondes seulement. Un essai grandeur nature mené dans le parc de Lake district, au relief particulièrement escarpé qui piège de nombreux randonneurs chaque année.

En enfilant cette combinaison, un secouriste peut accéder aux victimes en 90 secondes contre 25 minutes par la route.

Pour secourir des victimes dans des lieux escarpés, un service ambulancier du nord de l’Angleterre envisage de recourir à une combinaison propulsant le secouriste dans les airs tel un superhéros, après un test mené avec succès dans un parc national.

Une vidéo spectaculaire tournée dans le parc du Lake district (Nord-Ouest de l’Angleterre), postée par Great North Air Ambulance Service (GNAAS) sur YouTube, montre comment un secouriste doté de cette combinaison peut atteindre une victime en quelques secondes.

Lors de cette expérience, Richard Browning, fondateur de Gravity Industries, l’entreprise qui a conçu cette combinaison à l’allure futuriste, a atteint une prétendue victime située sur un site reculé en 90 secondes, au lieu de 25 minutes par la route.

Time : 1 mn 58 / [2/3]

Le Lake district a été choisi pour ce test, car des dizaines de personnes sont secourues chaque mois dans cette région connue pour son relief accidenté.

« Nous pouvions identifier le besoin. Ce que nous ne savions pas avec certitude, c’était comment cela fonctionnerait en pratique. Eh bien, nous l’avons désormais vu et très franchement, c’est génial », a déclaré Andy Mawson, directeur des opérations et ambulancier au GNAAS, cité dans un communiqué.

Il estime que cette combinaison pourrait compléter les moyens aériens déjà utilisés par les secours.

« Cette technologie pourrait permettre à notre équipe d’atteindre certaines victimes beaucoup plus rapidement. Dans de nombreux cas, cela soulagerait la souffrance du patient. Dans certains cas, cela leur sauverait la vie », a-t-il estimé.

Richard Browning a expliqué que les interventions d’urgence constituaient un des débouchés étudiés par son entreprise qui lance en parallèle un nouveau site de formation commerciale à Goodwood, dans le sud de l’Angleterre.

Time : 5 mn 57 / [3/3]

Deux jours fantastiques dans le Lake District pour tester comment la mobilité extrême de la combinaison Jet Suit peut soutenir l’intervention paramédicale d’urgence dans les montagnes. La Great North Air Ambulance a tendu la main et a élaboré un scénario de sauvetage typique. Faire appel à l’assistance d’hélicoptère pour chaque cas n’est ni possible ni pratique. Et si le premier intervenant des soins intensifs pouvait localiser et stabiliser la victime dans les minutes suivant l’arrivée des secours ? Eh bien, dans cet exercice, nous l’avons fait en 90 secondes contre 25 minutes de montée ardue !

Qui sait ce que l’avenir nous réserve, mais c’est un début dont nous sommes très fiers.

Assistez aux essais en vol dans les coulisses de la veille, à la fin du film !

Source :

https://www.bbc.co.uk/newsround/54338190

https://www.huffingtonpost.fr/entry/ces-secouristes-anglais-se-transforment-en-iron-man-pour-acceder-aux-endroits-les-plus-recules_fr_5f733fcbc5b6117cd104d0f0

Article :

Le HuffPost avec AFP

Vidéo :

[1] Ces secouristes anglais se transforment en Iron Man pour accéder aux endroits les plus reculés – LeHuffPost / YouTube

[2] Rapid response ‘jet suit paramedic’ trialled in Lake District – Guardian News / YouTube

[3] Paramedic Mountain Response! – Gravity Industries / YouTube

Photo :

Pour illustration