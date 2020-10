Covid-19 : l’usage des masques serait dangereux, voir cancérigène selon François Ducrocq [Vidéos]

Time : 6 mn 25 / [1/3]

Est-ce que la population n’est pas en train de se suicider collectivement avec un poison lent ?

L’usage du masque pouvait se justifier pendant une courte période d’épidémie entre mars et mai 2020 et une pénurie a été malheureusement à la fois voulue et organisée durant cette période. Aujourd’hui, à l’opposé, le masque est devenu un instrument politique de contrainte. Ce revirement n’est pas seulement incompréhensible, il est porteur de conséquences sanitaires néfastes.

Des réactions biochimiques se produisent dans les poumons avec le frein du masque, lors de l’inspiration et de l’expiration. Dans une atmosphère plus humide et davantage chargée en carbone, des composés tels que le formaldéhyde et autres COV apparaissent. Les seuils critiques sont dépassés en une dizaine de secondes.

Masquer la population aujourd’hui, en septembre 2020, est non seulement anxiogène, mais est aussi porteur de risques sanitaires à long terme.

Cette ambiance malsaine a, de surcroît, des répercussions désastreuses sur l’activité économique qui repose d’abord sur la confiance. Et elle génère une surenchère sans limite dans des mesures sanitaires de plus en plus ridicules et dictatoriales.

Biographie succincte :

Depuis 2007, François Ducrocq est chef d’entreprise, pdg de la société Lisotherme à Saint-Lubin-des-Joncherets. Fort d’un doctorat en économie et un diplôme en chinois. François Ducrocq s’est lancé dans la recherche scientifique.

Tout au long de sa carrière essentiellement consacrée au développement d’entreprises, à la fois pour son compte et en tant que conseil d’entreprises, François Ducrocq a poursuivi des études universitaires en parallèle conjointement à des travaux de recherches.

Time : 3 mn 37 / [2/3]

Time : 4 mn 56 / [3/3]

François Asselineau revient sur les scandales de la gestion de la pandémie de la Covid19.

4ème scandale : Et si le remède était pire que le mal ? Pour que le masque soit efficace, il faut respecter une utilisation stricte, sauf que celle-ci n’est pas réaliste avec le quotidien des Français.

L’obligation de porter le masque en extérieur, mais avec des exceptions dans telle ou telle situation, aboutit à une réglementation brouillonne et irréaliste. Pour la suivre à la lettre dans les grandes villes et les banlieues, il faudrait passer sa journée à mettre puis à retires des masques, en en changeant à chaque fois. En réalité, la très grande majorité des Français conservent le même masque toute la journée, voire plusieurs jours. Ainsi, ils respirent de manière prolongée dans un nid à virus, microbes et bactéries. Dans ces conditions, plutôt que de se protéger, ne se mettent-ils pas en danger ?

