Voyage temporel dans le passé : théoriquement c’est possible et sans paradoxes

Si un voyage dans le temps était possible, les événements modifiés du passé se réajusteraient pour éviter toute incohérence, avancent des mathématiciens.

Les œuvres de science-fiction regorgent de paradoxes temporels, comme dans « Retour vers le futur ». Dans ce film populaire de Robert Zemeckis, le héros Marty McFly, voyageant dans le passé, empêche accidentellement ses parents de se rencontrer, mettant sa propre existence en danger.

Mais tout compte fait, McFly n’aurait pas eu grand-chose à craindre. C’est ce que suggère une étude parue le 21 septembre dans la revue à comité de lecture Classical and Quantum Gravity. Germain Tobar, un étudiant en quatrième année de mathématiques et son superviseur, Fabio Costa, de l’université du Queensland, en Australie, ont montré que même si un voyage dans le temps était possible, un tel paradoxe ne pourrait pas exister.

Le voyage dans le temps est un vieux rêve d’auteurs de science-fiction. Revenir dans le temps pour empêcher une catastrophe de se produire est la base du scénario de très nombreuses histoires. Cependant, certains physiciens ont montré que de tels allers-retours dans le temps étaient susceptibles de provoquer des paradoxes, c’est-à-dire des anomalies dans le cours des événements qui interdiraient le voyage dans le passé. Deux mathématiciens canadiens ont toutefois démontré qu’en réalité il est possible de voyager dans le passé sans faire émerger de paradoxe. En effet, les événements s’ajusteraient d’eux-mêmes afin de préserver la cohérence du flux temporel.

Un voyage dans le temps sans paradoxe est théoriquement possible, selon la modélisation mathématique de deux physiciens de l’Université du Queensland publiée dans la revue Classical and Quantum Gravity. Germain Tobar et Fabio Costa étudient la possibilité de voyager dans le temps. « La dynamique classique dit que si vous connaissez l’état d’un système à un moment donné, cela peut nous dire toute l’histoire du système. Cela a un large éventail d’applications, comme nous permettre d’envoyer des fusées vers d’autres planètes et de modéliser la façon dont les fluides circulent », explique Tobar.

« Par exemple, si je connais la position et la vitesse actuelles d’un objet tombant sous l’effet de la force de gravité, je peux calculer où il se trouvera à tout moment. Cependant, la théorie de la relativité générale d’Einstein prédit l’existence de boucles temporelles ou de voyages dans le temps — où un événement peut être à la fois dans le passé et le futur ».

« En tant que physiciens, nous voulons comprendre les lois sous-jacentes les plus fondamentales de l’Univers et depuis des années, je me demande comment la science de la dynamique peut concorder avec les prédictions d’Einstein. Je me suis demandé : le voyage dans le temps est-il mathématiquement possible ?…».

« Les maths vérifient ce qui semble être de la science-fiction. Disons que vous avez voyagé dans le temps, pour tenter d’empêcher le patient zéro de la Covid-19 d’être exposé au virus. Cependant, si vous empêchiez cette personne d’être infectée, cela éliminerait la motivation pour vous de revenir en arrière et d’arrêter la pandémie en premier lieu. C’est un paradoxe — une incohérence qui conduit souvent les gens à penser que le voyage dans le temps ne peut pas se produire dans notre univers », explique Costa.

Voyage dans le passé : les événements s’ajusteraient d’eux-mêmes pour éviter les paradoxes

Cependant, les chercheurs affirment que leurs travaux montrent que ce n’est pas nécessairement le cas, et qu’il est possible que les événements s’ajustent pour être logiquement cohérents avec toute action du voyageur temporel. Dans l’exemple du patient zéro du coronavirus, une personne pourrait essayer d’empêcher le patient zéro d’être infecté, mais ce faisant, elle attraperait le virus et deviendrait le patient zéro, ou quelqu’un d’autre le deviendrait. Rétablissant ainsi la cohérence des événements.

« Peu importe ce que vous faites, les événements marquants se recalibreraient simplement autour de vous. Cela signifierait que — peu importe vos actions — la pandémie se produirait, donnant à votre jeune vous la motivation de revenir en arrière et de l’arrêter. Essayez comme vous le pouvez de créer un paradoxe, les événements s’ajusteront toujours d’eux-mêmes, pour éviter toute incohérence. L’éventail des processus mathématiques que nous avons découverts montre que voyager dans le temps avec le libre arbitre est logiquement possible dans notre univers, sans aucun paradoxe », conclut Tobar.

« La philosophie est écrite dans cet immense livre qui continuellement reste ouvert devant les yeux (je dis l’Univers), mais on ne peut le comprendre si, d’abord, on ne s’exerce pas à en connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. II est écrit dans une langue mathématique, et les caractères en sont les triangles, les cercles, et d’autres figures géométriques, sans lesquelles il est impossible humainement d’en saisir le moindre mot; sans ces moyens, on risque de s’égarer dans un labyrinthe obscur. »

Galileo Galilei (1564-1642), mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien

Livre « L’Essayeur » (1623). Son titre complet est « Il Saggiatore, nel quale con bilancia squisita e giusta si ponderano le cose contenute nella Libra »

