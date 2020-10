Le Mystère Des Mutilations Animales [Vidéo]

Déconseillé aux âmes sensibles et aux enfants…

La mutilation de bétail est un phénomène où des animaux (généralement des vaches, des moutons ou des chevaux) sont retrouvés morts et mutilés dans des circonstances anormales. Ce phénomène est caractérisé par différents éléments inexpliqués tels que la précision chirurgicale de la mutilation, le drainage complet du sang de l’animal, l’ablation de certains organes internes et des organes sexuels. Ce phénomène est répertorié dans différents endroits du monde. Les mutilations de bétail ont été l’objet de deux enquêtes fédérales indépendantes aux États-Unis.

Le plus ancien foyer de mutilation animale documenté remonte au début de l’année 1606 « …aux environs de Londres et dans les comtés limitrophes. Des massacres de moutons ont été constatés qui ont concerné jusqu’à 100 moutons. Les cadavres avaient perdu leur graisse et certains organes internes, mais restaient la carcasse et la toison. Rapports officiels de la Cour de Jacques I d’Angleterre. ». Charles Hoy Fort a recensé plusieurs cas de mutilations animales qui se sont produites en Angleterre à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Le phénomène est resté assez peu connu jusqu’en 1967 quand le journal quotidien « Pueblo Chieftain » de Pueblo a publié une histoire au sujet d’une pouliche nommée « Lady » près d’Alamosa (Colorado) qui avait été mystérieusement tué et mutilé. L’histoire a été largement reprise dans la presse nationale ; c’est ce cas qui est à l’origine des premières théories associant des extraterrestres et des OVNIs aux mutilations.

Le sénateur démocrate Floyd K. Haskell a contacté le FBI en 1975 afin qu’une enquête soit menée. Il a indiqué que 130 mutilations de bétail avait eu lieu dans le seul état du Colorado et davantage encore dans neuf autres états. Un rapport du FBI en 1979 a indiqué que selon les investigations de la police de l’État du Nouveau-Mexique, le nombre de mutilations était estimé à 8 000 dans le seul Colorado.

En mai 2001, 200 chèvres ont été mutilées dans le district de Panggang du Kabupaten de Gunung Kidul, Yogyakarta en Indonésie.

Un cas typique de mutilation animale peut se caractériser par une oreille « enlevée », un œil « ôté » de son orbite, ou bien encore toute une série d’organes « retirés » avec une précision chirurgicale, comme si un faisceau laser aurait découpé et cautérisé en même temps une partie du corps de l’animal. Le plus souvent visé sont les organes génitaux, que ce soit sur des mâles ou des femelles.

Mais le plus troublant dans cette affaire, c’est qu’il n’y a aucune trace de lutte ni de sang sur le sol où est retrouvé l’animal. Les mutilations ont été faites par une technique et des instruments qui permettent ne laisser aucunes traces, ce qui est difficilement imaginable de nos jours lorsque l’on est en pleine campagne !

Une étude de deux experts en animaux prédateurs, financée notamment par le Texas Agricultural Extension Service, confirme qu’« il n’existe aucun animal prédateur au monde ayant la capacité de faire des lésions aussi rectilignes ni aussi lisses que celles pouvant être réalisées avec un instrument tranchant très affûté tel que : couteau, ciseau, scalpel, rasoir, etc. Les animaux prédateurs n’ont ni les moyens physiques, ni l’intelligence pour agir de cette manière. Quand un animal prédateur se nourrit sur une carcasse de gros mammifère mort de maladie ou tué de main humaine, il commence par déchirer l’abdomen pour avoir accès aux viscères puis entame les masses musculaires. Il n’a aucune attraction particulière pour les organes sexuels, la zone rectale, les oreilles, les babines….»

L’hypothèse avancée pour expliquer les mutilations animales devrait être capable de fournir une réponse plausible et acceptable aux cinq questions suivantes :

a) Quel est le « mobile » de ces cruelles mutilations ?

b) Comment expliquer leur durée dans le temps ?

c) Comment expliquer leur ampleur dans l’espace ?

d) Comment expliquer le nombre considérable d’animaux mutilés ?

e) Pourquoi aucun coupable n’a jamais été identifié et arrêté pour ces massacres ?

Le mystère reste entier et ne fait que s’épaissir.

NB : Notons que le phénomène est également passé à l'homme depuis quelques décennies…

