Etat Profond, complotisme, le vrai pouvoir qui nous dirige [Vidéo]

Voici un sujet clivant et agaçant pour certains qui ont tendance à le balayer d’un revers de main parce que trop sulfureux, inconvenant lorsque l’on aspire à être « sérieux ».

Pour les autres, c’est évidemment le cœur même du sujet.

Au milieu, une réalité protéiforme difficile à cerner avec précision sans tomber dans les approximations néfastes pour la bonne compréhension, ou dans les outrances et les exagérations qui sont un autre volet du « piège » lorsque l’on veut aborder le sujet de « qui dirige vraiment le monde ».

Disons-le, les mamamouchis élus et visibles ont un pouvoir très très relatif et mènent d’ailleurs pour l’essentiel à travers toute la planète fondamentalement des politiques très similaires.

La ligne de crête est donc très étroite et pourtant, il faut bien parler de « ça » aussi :

Car, notre démocratie se meurt.

Notre démocratie disparaît.

Miette à miette.

Nous la laissons mourir.

Nos institutions sont noyautées, vidées de leurs substances.

Elles sont toujours là et pourtant, elles ont été dépossédées de leurs pouvoirs au profit d’une gouvernance plus mondiale, celle de l’ONU, de l’OMS, de l’OMC, de l’Union Européenne, le la Cour Européenne de Justice, de la Commission sans oublier le FMI, ou le World Economic Forum de Davos, ou encore les G20 et autres G7 ou 8, sans oublier quelques clubs plus discrets.

L’enjeu ?

Créer un monde sans entrave pour les vrais grands et puissants de ce monde.

Un monde sans entrave nécessite de refaçonner tous les contrepouvoirs et cela implique aussi de refaçonner les représentations que nous avons de nous-mêmes, de ce que nous sommes.

Terrible et funeste programme.

Charles Sannat

Article :

Charles Sannat / Insolentiae

Charles Sannat est un entrepreneur et analyste économique français. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (1993-1997) et du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (1998-1999).

Il commence sa carrière en 1997 dans le secteur des nouvelles technologies comme consultant puis manager au sein du Groupe Altran – Pôle Technologies de l’Information (secteur banque/assurance). Il rejoint en 2006 BNP Paribas comme chargé d’affaires et devient en 2012 directeur des études économiques à AuCoffre.com (société de placements en or et argent physique avec garde en coffres).

En 2015, il quitte Aucoffre.com pour fonder le site Insolentiae, site de « décryptage impertinent et satirique de l’actualité économique », et la chaîne YouTube insolentiae.tv. Il rédige une lettre mensuelle, STRATEGIES, pour donner son analyse de la situation économique. Il diffuse aussi un JT de l’or consacré à l’actualité des métaux précieux en général et à l’or en particulier.

Il enseigne l’économie dans plusieurs écoles de commerce parisiennes et écrit régulièrement des articles sur l’actualité économique.

