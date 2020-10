PayPal va prélever de l’argent sur tous les comptes inactifs

Le 29 septembre dernier, PayPal a mis à jour son règlement, qui sera automatiquement appliqué à compter du 16 décembre. Des modifications qui vont changer « votre relation avec PayPal » indique le groupe. PayPal va prélever des frais directement sur les comptes considérés comme inactifs. Une pratique autorisée par la loi.

Le service de paiement en ligne Paypal fait la chasse aux comptes inactifs et il prévient qu’il en coûtera moins de 12 euros aux personnes qui n’ont pas utilisé leur compte depuis un an. Chaque abonné a jusqu’au 16 décembre pour fermer son compte ou le rendre actif à nouveau.

Il y a un an, on comptait dix millions d’utilisateurs de Paypal en France et le succès de cette solution de paiement en ligne ne s’essouffle pas puisqu’en juillet 2020, l’entreprise se félicitait d’avoir attiré 21 millions d’abonnés supplémentaires dans le monde au deuxième trimestre. Toutefois, avoir un compte Paypal ne signifie pas pour autant qu’il est utilisé. On peut ainsi en avoir besoin ponctuellement pour une transaction et le laisser inactif ensuite.

Mais voilà, Paypal a justement décidé de faire la chasse aux comptes inactifs, et plus exactement à ceux qui n’ont pas été utilisés depuis au moins « douze mois consécutifs ». Dans les nouvelles conditions d’utilisation, envoyées à chaque abonné cette semaine, le service en ligne explique ainsi que des frais d’inactivité pourront atteindre plusieurs euros si une personne ne s’est pas connectée à son compte depuis un an.

Ce n’est qu’à la 86e des 88 pages du Contrat d’utilisation que l’on découvre cette mention sur les frais d’inactivité. © Futura

Jusqu’au 16 décembre pour agir

Le montant exact reste flou puisque puisque Paypal écrit : « Les frais d’inactivité seront inférieurs au montant indiqué ci-dessous (12 euros) ou au solde restant sur votre compte. » S’il reste zéro euro sur le compte, doit-on en déduire qu’on ne paiera aucune commission ? Comment procédera Paypal si le compte bancaire rattaché à Paypal n’existe plus ?

Quoi qu’il en soit, il est donc vivement conseillé de fermer son compte Paypal s’il n’est vraiment plus utilisé, ou alors de simplement vous connecter , même sans effectuer un achat ou un transfert d’argent , puisque ce sera considéré comme une activité.

Précision importante :

Si vous utilisez Paypal pour un abonnement mensuel et que le compte est prélevé régulièrement, c’est considéré comme une activité. Pas besoin donc de tenir compte de ce changement. Cette nouvelle mesure doit entrer en vigueur le 16 décembre 2020, et il reste donc environ deux mois pour éviter de se faire ponctionner de quelques euros.

Source :

https://www.futura-sciences.com/tech/personnalites/tech-fabrice-auclert-1509/

https://www.phonandroid.com/paypal-facture-12-euros-frais-comptes-inactifs-depuis-plus-an.html

Article :

Fabrice Auclert, journaliste / Futura Sciences

Photo :

Pour illustration