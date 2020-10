XB-1 : le retour d’un avion supersonique commercial successeur du Concorde se précise [Vidéos]

Time : 2 mn 18 / [1/4]

Cinquante et un an après le premier vol du Concorde et 17 ans après son arrêt commercial dû au crash au décollage d’un appareil d’Air France, les avions commerciaux supersoniques pourraient faire leur retour dans le ciel. Boom Supersonic a présenté un premier démonstrateur de son XB-1 dont l’objectif est de décoller d’ici la fin de l’année prochaine. Ce prototype de 21 mètres de long et 6 mètres d’envergure correspond à un tiers de la taille de l’avion définitif. La start-up a déjà enregistré une trentaine de précommandes, à 200 millions de dollars l’unité, de la part du Virgin Group et de Japan Airlines.

Avec une vitesse maximale de Mach 2,2, l’avion supersonique XB-1 offrira un temps de vol entre New York et Londres de 3h30 au lieu de 7, un Los Angeles Sydney en 6h45 au lieu de 15.

Avec son nez pointu et son fuselage élancé, voici peut-être la relève du Concorde. Avec beaucoup de retard, le démonstrateur XB-1 de l’avionneur Boom Supersonic vient d’être présenté à l’aéroport de Denver aux États-Unis. Long d’un peu plus de 21 mètres, le prototype n’est pour le moment prévu que pour embarquer son pilote afin de réaliser des vols d’essais.

Il n’a pas encore quitté le tarmac de l’aéroport, mais dans l’avenir sa version commerciale devrait pouvoir contenir jusqu’à 44 passagers avec une longueur de plus de 60 mètres. Le prototype est l’un des rares projets d’appareils supersoniques et devrait pouvoir atteindre une vitesse de croisière de Mach 1,3 grâce à ses trois moteurs J85-15, fabriqués par General Electric. De très gourmands moteurs qui sont conçus à l’origine pour l’aviation militaire. Boom a également engagé un partenariat avec Rolls-Royce cet été afin de développer la motorisation du XB-1.

Time : 1 mn 39 / [2/4]

Alors que l’avion devait embarquer ses premiers passagers cette année, le programme a désormais près d’une décennie de retard. Rien que les essais en vol devaient débuter en 2017. Au final, l’avionneur compte commercialiser son avion à l’horizon 2029. La version finale du XB-1 de Boom est conçue pour pouvoir voler deux fois plus vite qu’un avion de ligne. Il pourrait réduire un voyage de transatlantique qui dure habituellement 7 heures, à seulement 3,5 heures de vol. Rappelons que l’avion hors du commun qu’était le Concorde a pu effectuer la traversée de l’Atlantique en partant de Paris en moins de trois heures il y a près de trente ans. Alors que l’avion mythique évoluait en croisière à près de Mach 2, le XB-1 quant à lui, restera cantonné à une vitesse inférieure.

Time : 1 mn / [3/4]

D’importants freins

Réservé à une clientèle d’affaires, un voyage de Los Angeles à Sydney qui se fait généralement en 15 heures ne prendra que 6 heures 45 minutes selon Boom. Diviser la durée du vol a pour conséquence de multiplier le prix. Ainsi, un tel trajet serait évalué à environ 5.000 euros. Reste à espérer que l’avion supersonique ne connaîtra pas les mêmes obstacles qui ont mis fin à la prestigieuse carrière du Concorde en 2003 notamment en raison d’une consommation en carburant qui le rendait largement déficitaire auprès des deux compagnies qui l’exploitaient.

Outre la pollution induite par de tels appareils, parmi les freins, il y avait également le son du bang supersonique qui vient d’ailleurs de faire dernièrement l’actualité dans la région parisienne. Boom promet de travailler à la réduction de ce phénomène avec le XB-1. Ceci dit, ce frein ne semble plus être un souci aux États-Unis, où le président Trump vient de signer un projet de loi envisageant la levée de l’interdiction de passer le mur du son au-dessus des zones habitées alors. Par ailleurs, sans expliquer comment il compte s’y prendre, Boom prétend avoir l’objectif de rendre neutres en carbone les vols, ce qui paraît improbable étant donné la consommation en carburant d’un tel appareil.

Boom n’est pas tout seul à souhaiter faire voler des avions commerciaux au-delà du mur du son. La Nasa prévoit de tester un prototype X-59 QueSST dès 2023. Il faut également compter sur Aerion et Spike Aerospace, qui sont également en train de développer des projets d’aviation d’affaire sur ce créneau.

Time : 1 mn 12 / [4/4]

Source :

https://boomsupersonic.com/

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/avion-boom-supersonic-presente-son-prototype-jet-supersonique-commercial-83468/

https://www.leparisien.fr/economie/new-york-londres-en-3h30-le-retour-d-un-avion-supersonique-commercial-se-precise-12-10-2020-8401059.php

Article :

Louis Neveu, journaliste / Futura Sciences

Vidéo :

[1] XB-1 : le retour d’un avion supersonique commercial dans le ciel se précise – Le Parisien / YouTube

[2] Supersonic returns: XB-1 rollout – Boom Supersonic / YouTube

[3] Introducing XB-1—Boom – Boom Supersonic / YouTube

[4] Overture: the world’s fastest airliner – Boom Supersonic / YouTube

Photo :

Pour illustration