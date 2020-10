Covid-19 : l’étincelle avant le Grand Reset ? – Pierre Hillard [Vidéo]

Time : 49 mn 36 / [1/1]

Synopsis :

« Le Covid-19 est l’élément déclencheur et voulu pour procéder à la bascule aboutissant à un nouveau monde d’essence totalitaire ». Voilà comment le spécialiste de l’idéologie mondialiste , Pierre Hillard, voit les choses.

Pour appuyer sa théorie, l’invité de « Politique & Eco » s’appuie sur des faits :

– La leçon de numérologie de Christine Lagarde.

– L’étrange Une du magazine The Economist de janvier 2019.

– Les nanoparticules dans le vaccin de la fondation Bill Gates.

…ou encore la prochaine réunion du Forum de Davos intitulée « Le temps de la grande remise à zéro ».

Pour Pierre Hillard, l’objectif final des mondialistes est l’avènement d’une gouvernance et d’une monnaie mondiale encadrant une humanité réduite, surveillée, tyrannisée et asservie au bon fonctionnement de la machine économique…

Biographie succincte :

Pierre Hillard (né en 1966) a fait des études d’histoire, de sciences politiques et d’études stratégiques. Il réalise sa thèse de doctorat de sciences politiques – Les Ambiguïtés de la politique allemande dans la construction européenne – sous la direction d’Edmond Jouve. Il est docteur en science politique.

Ancien professeur en relations internationales à l’École supérieure du commerce extérieur de Paris.

Spécialiste de l’Allemagne, des affaires européennes, du mondialisme, de la constitution de blocs continentaux unifiés (UE, UNASUR, Union Nord-américaine à l’instigation de Robert Pastor, etc.), du partenariat transatlantique, de l’instauration d’un marché transatlantique sans entraves, des relations euro-arabes, du régionalisme et de la question des minorités nationales.

Il est notamment l’auteur de Minorités et régionalismes dans l’Europe fédérale des régions (2001), de La Décomposition des nations européennes : de l’union euro-atlantique à l’État mondial (2004), de La Marche irrésistible du nouvel ordre mondial (2007), La Fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale (2009) et Chroniques du mondialisme (2014), etc…

Il a écrit de nombreux articles sur les sites Géostratégiques, Réseau Voltaire, Conflits actuels, Intelligence et Sécurité, et Balkans-Infos. Il intervient sur divers radios. Il est également intervenu sur France Culture, France Info, Radio Ici & Maintenant, ou encore France 24. Il collabore aux publications du Cercle Jeune France. Il est depuis octobre 2012 éditorialiste sur Boulevard Voltaire.

Vidéo :

[1] Covid-19 : l’étincelle avant le Grand Reset ? – Pierre Hillard – Politique & Eco n°271 – TVL – Chaîne officielle TVLibertés / YouTube

Photo :

Pour illustration