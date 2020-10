Comment Rothschild a poussé France Telecom à la faillite [Vidéos]

Time : 3 mn 48 / [1/2]

Leurs petites affaires auront coûté 70 000 emplois !

Le 1er décembre 2016, « Envoyé spécial » diffusait un « Document de Complément d’enquête » sur la dynastie Rothschild. Une dynastie et une grande banque à qui tout réussit. Son grand patron, David de Rothschild, n’a pas connu d’échec majeur, dit-il. « Et France Télécom ? » lui demande Amandine Chambelland.

C’était en 1997, en pleine bulle internet. Une théâtrale opération en Bourse transforme l’entreprise d’Etat en multinationale. Sous la direction de Michel Bon, France Télécom, aujourd’hui devenue Orange, se lance dans des rachats sans précédent. Conseillé par la banque Rothschild, l’opérateur français s’offre le monde : le britannique Orange et sa licence UMTS, l’allemand Mobile Com, un opérateur polonais... En tout, l’addition s’élève à près de 80 milliards d’euros en moins de deux ans. A chaque opération, la banque Rothschild touche une commission de 1% à 5%, soit des sommes colossales. France Télécom est alors l’entreprise la plus endettée au monde : 70 milliards d’euros de dettes.

Rothschild n’avait « aucun intérêt à freiner le mouvement »

Pour deux anciens syndicalistes de Sud qui ont dénoncé dès le début cette folie des grandeurs, cette fuite en avant était logique.

« Comme c’est sur les fusions-acquisitions qu’ils [les Rothschild] font leur beurre, ils n’ont aucun intérêt à freiner le mouvement. Si tout se casse la gueule, qui en paie le prix ? Vous avez entendu dire que Rothschild a fait faillite, vous ? Ils ont continué ! » s’exclame Monique Brisson.

Après les années folles, France Télécom entre dans les années noires : licenciements en série (70 000 emplois supprimés) et vague de suicides des années 2000.

Si la banque Rothschild figure parmi les responsables de cette gabegie, ni l’Etat ni le marché ne lui en ont tenu rigueur. D’ailleurs, pour son Pdg, « l’attribuer à Rothschild est tout à fait excessif ».

Conseillée par la banque Rothschild, France Télécom est prise d’une fièvre acheteuse… Jusqu’au naufrage, en 2000. Dans cet extrait d’un « Document de Complément d’enquête » diffusé dans « Envoyé spécial », le grand patron de la banque Rothschild va-t-il se reconnaître une responsabilité ?

