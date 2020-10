Comment s’extirper d’une voiture qui coule ? [Vidéos]

Non. Ça n’arrive pas que dans les films ! Évidemment, ce genre d’accident n’est pas très courant, mais sauriez-vous comment réagir s’il se produisait ? Pour se sortir d’une situation extrême, il vaut mieux savoir à l’avance ce qu’il faut faire, car chaque seconde compte.

Alors que des automobilistes finissent régulièrement dans l’eau de par le monde, le ministère russe des Situations d’urgence donne quelques conseils sur comment agir si cela devait vous arriver.

Le ministère des Situations d’urgence de la ville russe de Volgograd livre des conseils pour s’extirper de son véhicule si celui-ci tombe dans l’eau.

« Lorsqu’elle tombe dans l’eau, la voiture peut rester à flot pendant un certain temps, assez longtemps pour la quitter. Sortez par la fenêtre ouverte, car si vous ouvrez la portière, la voiture commencera à couler », explique le chef de l’institution de la région de Volgograd.

Il y a suffisamment d’air pendant plusieurs minutes si fenêtres et portières sont fermées.

Il est également conseillé d’allumer les phares pour que la voiture soit plus facile à trouver.

En outre, les sauveteurs recommandent de ventiler activement ses poumons en prenant des respirations et des expirations profondes, ce qui remplira le sang d’oxygène « pour l’utiliser sur la durée ».

« Débarrassez-vous des vêtements inutiles, prenez vos papiers et votre argent. Sortez de la voiture par la portière ou la fenêtre lorsque la voiture est à moitié pleine, sinon le débit d’eau entrant dans la voiture vous en empêchera », note le ministère.

Les sauveteurs ajoutent que si nécessaire, le pare-brise peut être cassé avec des objets lourds improvisés. Puis sortez en gardant les mains sur le toit et nagez rapidement.

Time : 33 s [Vostvfr] / [1/2]

Des accidents réguliers

Les conseils du ministère sont à prendre en considération en raison de la régularité de ce type d’accidents dans le monde.

Le 2 octobre, un automobiliste est sorti de la route sur la départementale 362, à Saint-Thomé (Ardèche). Sa voiture a terminé sa course dans une rivière. Le conducteur âgé d’une trentaine d’années a pu s’extraire seul de l’habitacle.

Ce jeudi, une voiture a fini sa course dans le canal rue de la Rivière-d’Oye, à Offekerque (Pas-de-Calais). La voiture était vide à l’arrivée des secours.

Le 19 octobre, deux personnes âgées ont été sauvées après être tombées en voiture dans un port de plaisance de l’État de New York.

Time : 13 mn 01 / [2/2]

Article :

Anna Dedkova / Sputniknews

Vidéo :

[1] Breaking out of a car with the headrest – Mike Stanek / YouTube

[2] Voiture dans l’eau – Fédération du Sauvetage Flamand – RedFedvzw / YouTube

Photo :

Pour illustration