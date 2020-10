Euro numérique : le projet de la nouvelle monnaie européenne [Vidéos]

Time : 1 mn 11 / [1/3]

C’est une première en Europe ! Le gouverneur de la Banque de France vient d’annoncer l’expérimentation d’une monnaie centrale digitale. L’Europe va donc se dépêcher de tester sa propre monnaie digitale publique : c’est la Banque de France qui va se lancer l’an prochain dans l’expérimentation d’un euro numérique. A quoi va ressembler cet euro numérique et comment va-t-il fonctionner ?

L’euro de demain sera-t-il au moins partiellement numérique ? « La zone euro doit s’y préparer », selon des déclarations récentes de Christine Lagarde présidente de la Banque centrale européenne.

Ce lundi, la Banque centrale européenne (BCE) a lancé une grande consultation à travers les 19 pays de la zone euro. Son but ? Connaître l’avis des citoyens sur le futur « euro numérique ». Cette monnaie, qui pourrait apparaître d’ici 3 à 4 ans (la décision sera prise à la mi-2021), serait un moyen de paiement d’un genre nouveau, comparable au Bitcoin ou au système Libra de Facebook. La différence ? L’euro numérique serait une monnaie officielle, ce qui implique de nombreuses questions sur son fonctionnement et sur ses enjeux. La BCE et Yamina Tadjeddine, économiste à l’Université de Lorraine et pour le laboratoire BETA livrent leurs éclairages à 20 Minutes.

L’euro numérique qu’est-ce que c’est ?

La BCE définit l’euro numérique comme un billet de banque électronique qui pourrait être stocké sur une application de smartphone ou sur une carte en plastique. Il pourrait être utilisé pour les paiements du quotidien comme pour les échanges d’argent entre particuliers, entre entreprises ou sur Internet. Ce serait alors une alternative aux espèces, cartes bancaires, chèques ou encore virements. Cela permettrait aux particuliers de stocker de l’argent hors du système bancaire.

Comment ça marcherait ?

La question du support fait partie de la consultation auprès des citoyens, mais la BCE semble, pour le moment, privilégier l’idée d’une application de smartphone comme l’explique à 20 Minutes l’une de ses représentantes : « La solution n’est pas encore définie mais ça pourrait ressembler aux applications déjà fournies par les banques privées. » A la différence que ces « portefeuilles numériques » dépendraient de la BCE et seraient indépendants de tout autre compte bancaire. Par la voie numérique, il serait alors possible de payer sa baguette, de prêter de l’argent à un ami ou d’acheter un ordinateur sur Internet. Les transactions seraient alors quasi instantanées.

Ce système serait-il sécurisé ?

L’euro numérique utiliserait le système de la Blockchain, réputé pour être fiable. D’autant que la BCE déclare être en mesure de sécuriser cette technologie. Pour avoir accès à ses deniers numériques, il faudrait pouvoir justifier d’une empreinte digitale. Yamina Tadjeddine, économiste à l’Université de Lorraine et pour le laboratoire BETA, ne s’en inquiète pas : « Même si rien n’est infalsifiable, la BCE dispose des moyens nécessaires. Et le coût de sécurité sera bien moindre en comparaison des moyens déployés pour les billets, par exemple. »

La blockchain permet également de tracer toutes les transactions et de connaître tout l’historique de chaque euro numérique, et donc d’en connaître le propriétaire . Ainsi, impossible de perdre son argent comme on perd un billet. Une représentante de la BCE ajoute : « Ce sera beaucoup plus difficile de voler un euro numérique qu’un billet dans votre poche. » En ce qui concerne les données personnelles des utilisateurs, elles seront protégées par la BCE et ne seront pas divulguées, sauf dans le cas de lutte contre la fraude ou les activités illégales. La BCE précise : « Contrairement à d’autres monnaies virtuelles, les données qui seront récoltées ne seront pas commercialisées. »

Cela signifie-t-il que toutes les transactions seraient traçables ?

Oui, mais pas par tout le monde. Dans la technologie de la blockchain, toutes les données sont traçables. Mais ces données ne sont pas accessibles sans une clé de chiffrement dont ne disposera que la BCE. En utilisant l’euro numérique, les banques privées n’auront pas accès à ces données. Si l’anonymat n’est jamais garanti sur Internet, la BCE travaille sur la possibilité d’émettre des coupons, disponibles jusqu’à certains seuils, qui permettraient de garantir l’anonymat, comme lorsqu’on donne un billet à un commerçant.

Est-ce que cela remplacerait les espèces ?

Ce n’est pas le but. La BCE l’assure, l’euro numérique « n’est pas là pour remplacer le cash mais plutôt pour le compléter ». En cette période de Covid-19, ce type de transactions, au même titre que le « sans contact » faciliterait grandement les échanges en évitant tout contact physique avec les pièces ou billets. Pour le moment, la question de l’existence des espèces n’est pas à l’ordre du jour.

Time : 2 mn 08 / [2/3]

Pourquoi créer une monnaie numérique ?

En dehors du contexte sanitaire qui incite aux paiements dématérialisés, la Banque centrale européenne réagit surtout au développement des monnaies virtuelles comme le Bitcoin ou Libra de Facebook. Ces monnaies qui mettent en péril la souveraineté des devises officielles comme l’euro ou le dollar, sont également très instables. Si les citoyens se mettaient à les adopter en masse, les politiques monétaires perdraient de leur influence . Pour Yamina Tadjeddine, cette décision va dans le sens de l’histoire : « A partir du moment où le privé se lance dans une telle initiative, il est normal que les banques centrales suivent le mouvement, la Chine, par exemple, est déjà en train d’expérimenter ce système ». La lutte contre les différents trafics est également évoquée. Souvent à l’origine de transferts d’argent liquide et de fausse monnaie, ils seraient très difficiles à mettre en œuvre à cause de la blockchain.

Quels seraient les impacts de cette monnaie virtuelle européenne sur le plan politique et économique ?

L’avantage pour la BCE serait de pouvoir jouer un rôle plus important dans la politique monétaire. Si la réflexion sur ce point n’est pas avancée, la question se posera tôt ou tard. Pour Yamina Tadjeddine, ces discussions seront à suivre de près : « La possibilité pour la BCE d’accorder des fonds directement à des particuliers ou des organisations serait une atteinte à la souveraineté budgétaire des Etats membres. Mais elle permettrait à la BCE d’intervenir directement sur certains secteurs, là où, quand elle accorde des crédits aux banques, celles-ci ne reversent pas tout. »

En revanche, la BCE pourrait appliquer des taxes ou des taux de rémunérations si une crise advenait pour éviter que tous les acteurs ne transfèrent leurs fonds sur des portefeuilles numériques et mettent en péril les banques . A l’inverse, en cas de forte inflation, des taux rémunérateurs pourraient être appliqués pour inciter ces mêmes acteurs à laisser leurs fonds sur ce portefeuille.

Pour participer à la consultation sur le futur euro numérique, il suffit de se rendre sur le site de la Banque centrale européenne.

Time : 17 mn 16 / [3/3]

Source :

https://www.ecb.europa.eu/euro/html/digitaleuro.fr.html

https://siecledigital.fr/2020/10/22/mdbc-euro-numerique/

http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog201002~12ab1c06b5.fr.html

https://www.banque-france.fr/billets/analyser-et-anticiper/lutilisation-des-especes-en-france-et-dans-la-zone-euro

https://insolentiae.com/inquietant-pour-christine-lagarde-la-bce-doit-se-tenir-prete-un-emettre-un-euro-numerique/

https://www.msn.com/fr-fr/finance/other/euro-numérique-comprendre-le-projet-de-nouvelle-monnaie-européenne-en-sept-questions/ar-BB1a1oco

Article :

Romarik Le Dourneuf / MSN

Vidéo :

[1] Avec son «euro digital», la Banque de France se lance dans la bataille des cryptomonnaies – L’Opinion

[2] Une transition vers une nouvelle économie – Christine Lagarde – LCI

[3] L’Europe va-t-elle créer une Crypto-Euro € ? – Hasheur / YouTube

Photo :

Pour illustration