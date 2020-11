Covid-19 : Le Vaccin de la Finance – l’UE achète les doses, le PDG vend ses actions [Vidéos]

Time : 27 mn 44 / [1/3]

Vaccin ou hôpital, dans les deux cas, nous parlons d’argent public, mais d’un côté détourné vers des profits privés gigantesques et de l’autre au service de la communauté et du bien commun.

Le virus dont il nous faudrait nous débarrasser aujourd’hui avant le Covid, c’est le virus de la finance devenue folle et qui emporte nos économies, nos infrastructures, nos biens communs et avec elle et sans doute plus de vies encore que ce Covid qui a bon dos pour justifier tous leurs excès politiques, sociaux et financiers.

ERRATUM : ma langue a fourché dans la vidéo, le prénom de M. Bourla est ALBERT, pas Robert, excusez-moi de cette erreur.

Après l’annonce fantaisiste de Pfizer sur son vaccin miracle, nous apprenons que l’Union Européenne, qui n’a pas les données du test, précommande 300 millions de doses et qu’Albert Bourla PDG de Pfizer, qui lui a toutes les informations en main, vend pour 5 millions de dollars d’actions… C’est tout simplement obscène.

Cela tourne au scandale. Ils nous refont bien le coup du Lancet.

L’annonce de Pfizer sur son vaccin miracle qui me semblait fort suspecte est désormais rien moins que fantaisiste… Restons polis.

Nous apprenons aujourd’hui que, sur la fois des belles promesses de Pfizer, l’Union Européenne vient de commander 300 millions de doses du vaccin et que dans le même temps, Albert Bourla, PDG de Pfizer, vendait 130 000 actions pour 5 millions de dollars.

L’UE qui ne sait rien achète à milliards et le PDG qui sait tout, lui, vend à millions.

Cela ne va pas.

Dans ma vidéo d’hier (Vidéo [3/3]), je craignais qu’ils nous refassent le coup du Lancet à prendre des décisions radicales sur la base de fake news avérées… Cette crainte prend forme aujourd’hui.

Nous ne savons toujours rien de ce vaccin :

Est-il seulement efficace pour les cas sévères.

Permet-il de limiter la propagation du virus.

Permet-il une immunité au-delà de 2 mois.

Arriverons-nous à le distribuer alors qu’il doit être conservé à -70° ?

Mais nous avons acheté 300 millions de doses, livrables avant la fin de l’année qui plus est.

Et pendant qu’Albert Bourla s’extasiait « d’un grand jour pour l’humanité » et de « la plus grande découverte médicale depuis 100 ans », il vendait ses actions par derrière . Avec lui, c’est « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ».

C’est tout simplement obscène mais une fois qu’ils l’auront acheté à milliards, cela ne les empêchera pas de vouloir nous inoculer ce vaccin de gré ou de force.

Non, ce n’est vraiment pas la crise sanitaire qui alimente la crise financière mais tout l’inverse, c’est la crise financière qui alimente la crise sanitaire, ce sont les gros sous avant notre petite santé.

Je vous disais hier (Vidéo [3/3]) que lundi était un grand jour pour les grands actionnaires et prédateurs financiers. Je ne croyais pas si bien dire. Albert Bourla, PDG de Pfizer, est l’un d’entre eux et l’UE est en train de mettre notre santé entre ses mains.

Pour moi, vous le savez, je retire mes billes et ce sera résistance passive et désobéissance civile.

Faites suivre.

À bon entendeur,

