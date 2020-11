Résumé SOTT – Octobre 2020 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Time : 21 mn 53 / [1/1]

Octobre 2020

Conditions météorologiques extremes

Traduction raprochée :

Record de neige trop tôt, record de froid, de la grêle énorme, des incendies de forêt qui font rages, des inondations mortelles, des sécheresses, de puissantes éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des météorites incroyables… Vous l’appeliez, mois d’octobre… Il a tout pour plaire.

Il ne serait pas exagéré de dire que ce mois a été le mois le plus extrême de 2020, et même des années passées . Nous conseillons à chacun de prêter attention à ces événements et de se préparer en conséquence.

Ce fut le mois d’octobre le plus froid jamais enregistré aux États-Unis avec de nombreux records de neige dans le monde. Des chutes de neige record ont recouvert les États américains du Montana au Nouveau-Mexique, et des records de températures les plus froids dans certaines parties de l’ouest et du Midwest des États-Unis.

Lyman, Wyoming a battu tous les records de froid avec -35 ° C; Potomac, Montana a atteint -33,9 ° C; et Boise, Idaho a atteint -13 ° C, battant l’ancien record de -8 ° C en 1878 … et nous n’en sommes qu’au deuxième mois d’automne.

D’innombrable arbre abattu a été signalé à Oklahoma City après une violente tempête de verglas. La végétation et les lignes électriques se sont effondrées, laissant jusqu’à 300 000 personnes (ou foyer) [1] sans électricité.

La Colombie-Britannique au Canada a été recouvert de chutes de neige qui ont battu un record vieux de 120 ans , tandis que 80% de la Russie était couverte, dans une mesure ou une autre, d’un manteau neigeux.

Appréciez vos lainages d’hiver, car si ces tendances se poursuivent, cet hiver pourrait être un des plus rude !

Curieusement, et peut-être lié, pour la première fois dans l’histoire climatique enregistrée, l’océan Arctique n’avait pas commencé à geler en octobre et la saison des glaces au Groenland s’est arrêtée un mois plus tôt. Mais cela ne signifie pas « réchauffement de la planète uniquement lié aux activités humaines », mais plutôt causé par la modification des courants océaniques et l’augmentation de l’activité volcanique; les deux symptômes du minimum solaire dans lequel nous nous trouvons actuellement.

Différents médias se concentrent sur certains « points » chauds à travers le monde, ou de normaliser ce qui semble être le début d’une mini ère glaciaire, tandis que les mondialistes planifient une « réinitialisation / The Great Reset » économique, politique et sociale, en utilisant le Covid-19 comme prétexte.

Pour ajouter à la sensation dystopique , les dommages aux cultures causés par des conditions météorologiques extrêmes sont en train de devenir une nouvelle norme dans le monde entier, mettant en question la sécurité alimentaire.

Outre les catastrophes naturelles qui ont dévasté la croissance des cultures, la réponse insensée à la crise du coronavirus et la perte de valeur monétaires dans les pays occidentaux (en particulier), ont fait de la production, de la disponibilité, de l’achat et de la distribution de nourriture – un problème mondial majeur dont nous n’avons pas vu depuis des générations.

La saison des typhons de cette année en Asie a été dévastatrice. La tempête Molave ​​a été la quatrième à frapper la région centrale en moins de trois semaines , ne laissant pas le temps aux communautés de se remettre, avant d’être à nouveau frappées… et plus durement.

Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées au Cambodge après de violentes inondations qui ont détruit plus de 369 000 hectares de cultures. Des inondations généralisées ont tué 40 personnes et déplacé des millions de personnes en Asie du Sud-Est.

Un tremblement de terre meurtrier de magnitude 7,0 a frappé des parties de la Turquie et de la Grèce, renversant des bâtiments à Izmir, tuant au moins 92 personnes et en blessant des centaines. Le séisme a déclenché de petites marées qui ont frappé les zones côtières et les îles en Turquie et en Grèce.

Enfin et surtout, nous avons également eu une incroyable démonstration de météorites ce mois-ci, dont 4 au Brésil en seulement deux semaines !

Original :

Record early snow, record cold, huge hail, raging wildfires, deadly floods, droughts, powerful volcanic eruptions, earthquakes, amazing meteor fireballs… you name it, this October had it all.

It would not be too much of an exaggeration to say that this month was the most extreme weather-packed of 2020, and even of past years. We advise everyone to pay attention to these events and prepare accordingly.

This was the coldest October ever recorded for the US with a lot of early snow records broken around the world. Record-breaking snowfall blanketed US states from Montana to New Mexico, and record cold temperatures were shattered in parts of the West and Midwest US.

Lyman, Wyoming broke all cold records with -35° C; Potomac, Montana reached -33.9°C; and Boise, Idaho reached -13°C, breaking the old record of -8°C in 1878… and we’re only in the second month of autumn.

A « Tree carnage » was reported in Oklahoma City after a powerful ice storm. Vegetation and power lines collapsed, leaving up to 300,000 without power.

British Columbia, Canada got blanketed with snowfall that broke a 120-year-old record, while 80% of Russia was covered, to one extent or another, in the white stuff.

Dig out your winter woollies, because if these trends continue, this winter could be a doozie !

Strangely enough, and possibly linked, for the first time in recorded history, the arctic ocean had not begun to freeze this October, and Greenland ice season stopped a month early. But that does not mean « global warming », rather, it’s caused by changing ocean currents, and increasing volcanic activity; both symptoms of the solar minimum we are currently in.

Corporate media is trying to focus on some warm « spots » around the world, or to normalize what seems to be the beginning of a mini ice age, while « globalist » types plan an economic, political, and social « reset », using COVID as a cover.

Just to add to the dystopian feel, crop damage caused by extreme weather is fast becoming a new normal around the world, putting food security in question. Along with that :

As well as natural disasters devastating crop growth, the insane response to the coronavirus crisis and losing the value of the currency in Western nations, in particular, have made the production, availability, purchasing, and distribution of food – a MAJOR global issue the likes of which we haven’t seen in generations.

This year’s typhoon season in Asia has been devastating. Molave was the fourth storm to hit the nation’s central region in less than three weeks, leaving communities no time to recover before being hit again… and harder.

Tens of thousands were evacuated in Cambodia after raging floods that destroyed more than 369,000 hectares of crops. Widespread floods have killed 40 and displaced millions in Southeast Asia.

A deadly 7.0 earthquake hit parts of Turkey and Greece, toppling buildings in İzmir, killing at least 92, and injuring hundreds. The tremor triggered small tidal surges that hit coastal areas and islands in both Turkey and Greece.

Last but not least, we had an amazing display of meteor fireballs this month too, 4 of them in Brazil in just two weeks!

Note :

[1] Non précisé.

Vidéo :

[1] SOTT Earth Changes Summary – October 2020: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs – Sott Media / YouTube

Photo :

Pour illustration