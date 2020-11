Floride : un alligator géant traverse tranquillement un terrain de golf [Vidéos]

Time : 3 mn 01 / [1/2]

C’est une scène à peine croyable qu’a immortalisée le joueur de golf professionnel Tyler Stolting ce mercredi 11 novembre. Un énorme alligator a été surpris en train de traverser le terrain de golf du Valencia Golf Country Club de Naples, en Floride. De quoi en perdre son swing !

La taille du crocodilien géant, qui s’est baladé sur un golf de Naples aux Etats-Unis durant l’ouragan Eta, a sidéré les internautes. Pourtant, ce n’est pas la première fois qu’un alligator géant est aperçu dans cette région. La scène s’est déroulée pendant l’ouragan Eta en Floride. La vidéo de Tyler Stolting, golfeur et auteur de ces images, a fait le tour des réseaux sociaux en un rien de temps.

Ces images sont impressionnantes mais en réalité, les petites balades d’alligators n’ont rien de nouveau en Floride. D’autres « monstres » reptiliens, amateurs de golf, ont déjà été surpris sur des greens de golf. En fin connaisseur, Karim Daoues, le directeur et créateur de la Ferme tropicale à Paris, (XIIIe arrondissement), le confirme : « Les alligators peuvent mesurer jusqu’à 4 mètres de long, voir 5 mètres dans les cas exceptionnels, et peser jusqu’à 500 kg ».

L’animal géant a été découvert sur un terrain de golf, à Naples en Floride ce mercredi 11 novembre. Le golfeur, Tyler Stolting se déplaçait sur le green en voiturette lorsqu’il a découvert avec stupeur un alligator géant qui se promenait sur le terrain. Des images qui ont suscité un véritable engouement outre-Atlantique.

Le passage de l’ouragan Eta sur la Floride a eu des conséquences dramatiques dans cet état du sud des Etats-Unis : inondations, coupures d’électricité, de nombreuses personnes en détresse… Mais les fortes rafales qui se sont abattues sur la pointe sud-est du pays ont aussi eu pour conséquences d’offrir un terrain de jeu inhabituel à certains animaux du cru.

Depuis jeudi, des images d’un puissant alligator qui marche tranquillement sur le green d’un terrain de golf, à Naples, en Floride, ont fait le bonheur des réseaux sociaux.

Pour être précis, l’énorme alligator a été repéré en train de « ramper » sur le terrain du Valencia Golf and Country Club de Naples. Et selon NBC News ces images ont été prises par Tyler Stolting, un des responsables du club.

Pour beaucoup, ce « gator » était un fake, qui hante les réseaux comme Twitter à chaque fois qu’une tempête ou un ouragan touche une région tropicale habitée, ou alors un hommage au film « Crawl » du Français Alexandre Aja sorti récemment, où des alligators envahissent un petit village de Floride après un ouragan. Mais cette fois-ci, les photos étaient accompagnées d’une vidéo qui a surpris tous les spécialistes.

« Oui, c’est vrai », a déclaré Tyler Stolting, ce responsable du Valencia Golf and Country Club. Vers 14 heures, mercredi, il passait dans une voiturette de golf lorsqu’il a aperçu l’alligator au 17e trou, a-t-il déclaré jeudi matin au Tampa Bay News. Le « pro » de la petite balle a déclaré que, bien qu’il soit habitué à voir de temps en temps un alligator sur le terrain de golf, il n’en avait jamais vu de cette taille . « Une fois que je me suis approché, ça a été un choc », a-t-il ajouté.

Ce très beau bébé d’au moins trois mètres, a aussi suscité l’attention des spécialistes outre-Atlantique. « De nos jours, tout peut être truqué ou modifié d’une manière ou d’une autre, mais honnêtement là il semble que ce soit bien un vrai alligator », a expliqué Brandon Fisher, qui travaille au parc Gatorland à Orlando, au Huff Post américain. « Une marche haute peut se produire lorsqu’un alligator se lève avec les jambes complètement écartées, et que la jambe avant droite avance avec la jambe arrière gauche, et vice versa », a également précisé ce spécialiste des sauriens. Cette espèce considérée comme en voie d’extinction est protégée par le gouvernement fédéral.

« C’est un alligator de bonne taille prêt pour une promenade »

« Cette vidéo n’a rien d’anormal. C’est un alligator de bonne taille prêt pour une promenade », a aussi déclaré au média américain David Steen, chercheur sur les reptiles et les amphibiens au Wildlife Research Institute de Floride.

Les alligators habitent les marais, les marécages, les rivières et les lacs de Floride depuis de nombreux siècles, et « on les trouve dans les 67 comtés » de l’Etat, précise la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, pour ceux qui sont encore surpris de croiser cet animal préhistorique sur leur route. Grâce aux efforts de conservation, la population d’alligators en Floride est estimée à environ 1,3 million de spécimens. Notez bien que cet alligator n’était pas le seul « monstre » reptilien à être de sortie après le passage d’Eta en Floride cette semaine…

Un alligator s’était invité à une partie de golf le 24 mars 2019 sur le green du golf de Savannah Harbor, aux États-Unis. L’imposant reptile a traversé le terrain sans faire de dégâts.

Le directeur de la ferme d’alligators de St. Augustine a expliqué à nos confrères de l’édition américaine du HuffPost que certes « peu de personnes sont amenées à rencontrer des alligators de cette taille en revanche cela n’est pas anormal qu’un alligator se promène dans ce genre d’endroit ».

La preuve avec cet alligator déjà repéré sur un parcours de golf en 2019.

