Japon | Mont Fuji : Ballet de drones avec son et lumière [Vidéo]

Le Japon a des réglementations assez strictes sur les drones, interdisant de les faire voler dans les espaces publics, mais cela n’a pas empêché une flotte de véhicules télécommandés de prendre leur envol pour exécuter un « ballet » accompagné de musique shamisen japonaise traditionnelle, dans le cadre magnifique du mont Fuji.

Dans la pénombre, les drones ressemblent d’abord à une partie du paysage, comme des lanternes ou des lucioles, avant que leurs origines technologiques ne soient révélées lorsqu’ils commencent à trembler et à tournoyer…

Un son et lumière hors du temps

Accompagnés de joueurs du traditionnel shamisen, 20 drones illuminés de 16500 LEDs entament une chorégraphie devant le Mont Fuji au Japon.

Les explosions des feux d’artifice vous fatiguent ? Vous aimeriez plus de douceur et de poésie ? Direction le Japon, où la société de communication MicroAD a conçu un projet mêlant chorégraphie aérienne et musique traditionnelle. Le clou du spectacle réside dans la présence d’une vingtaine de drones équipés de 16 500 lumières LED, qui paradent à plusieurs mètres du sol en s’illuminant en harmonie avec la mélodie.

Le projet a été présenté, pour la première fois, de nuit, devant le célèbre mont Fuji, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. On y voit les drones prendre leur envol au son de tambours, avant que des guitares shamisens n’entrent en action, envoûtant les engins volants dans un ballet inédit.

Bientôt dans des festivals ?

Les initiateurs de ce projet baptisé Sky Magic espèrent le décliner à des fins commerciales dans des festivals ou des stades. « Les drones pourront représenter des logos, des mots, des formes, des images ou des mouvements », indiquent-ils.

