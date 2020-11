Les légendes du cinéma : Sean Connery

Sean Connery (1930-2020)

Sean Connery est un acteur et producteur britannique né le 25 août 1930 à Édimbourg en Écosse.

Thomas Sean Connery, né dans le quartier de Fountainbridge à Édimbourg, est issu d’un milieu très modeste : il est le fils d’Euphamia (1908-1985) C. Maclean, femme de ménage, et Joseph Connery (1902-1972), chauffeur d’engins de chantiers.

À la naissance de son frère Neil, en 1938, il a huit ans et il doit travailler pour gagner sa vie et devient distributeur de lait (milkman) le matin et apprenti boucher l’après-midi, après l’école. Sean Connery abandonne ses études à l’âge de 17 ans et s’engage dans la marine britannique, pour un passage de trois ans, puisqu’il doit être rapatrié à cause d’un ulcère de l’estomac.

Par la suite, il exerce divers petits métiers avant de se tourner vers le théâtre : maçon, livreur, maître-nageur, vernisseur de cercueils, modèle pour les artistes de l’École des Beaux-Arts d’Édimbourg, etc. Cela lui permet de gagner assez d’argent pour vivre.

De 1962 à 1973, Sean Connery est marié à l’actrice australienne Diane Cilento. Leur fils Jason Connery, né à Londres le 11 janvier 1963, deviendra également acteur après des études dans une école d’art dramatique de Bristol, Bristol Old Vic Theatre School.

En 1974, en raison d’une fiscalité qu’il juge trop lourde en Angleterre et parce qu’il se dit victime de discrimination politique, Sean Connery décide de s’installer en Espagne. Il se remarie l’année suivante avec une artiste-peintre française, née le 4 avril 1929, Micheline Roquebrune (grand-mère de la journaliste Stéphanie Renouvin), qu’il rencontra par l’entremise d’Henriette Reboul.

En 2008, à propos des relations qu’il entretient avec son fils Jason, son ex-épouse déclare : « Mon fils n’a jamais reçu un centime de son père et il n’a aucune intention de lui laisser une part de son importante fortune. » Elle affirme également que Jason a été accusé par son père de n’obtenir du travail que grâce à son illustre filiation.

En 2010, Sean Connery est poursuivi pour évasion fiscale sur des opérations immobilières douteuses dans le sud de l’Espagne, mais il a finalement été blanchi de tout soupçon, contrairement à son épouse ainsi que seize autres personnes poursuivies , elles, pour fraude fiscale.

En 2003, après le tournage du film « La Ligue des gentlemen extraordinaires », il annonce sa retraite cinématographique.

En décembre 2004, lors d’une interview pour le journal The Scotsman depuis sa maison aux Bahamas, Sean Connery explique qu’il souhaite faire une pause dans sa carrière d’acteur pour se consacrer à l’écriture de son autobiographie.

Il révèle qu’il a reçu des offres pour tourner dans les trilogies « Matrix » et « Le Seigneur des anneaux », mais les a déclinées toutes les deux, affirmant « ne pas les comprendre ». Après le succès de ces productions, il a décidé d’accepter le rôle proposé dans « La Ligue des gentlemen extraordinaires », bien qu’il « ne l’ait pas compris » non plus.

Un mois avant son 75e anniversaire, en juillet 2005, on rapporte qu’il a décidé de se retirer du cinéma après les désillusions que lui ont causées « the idiots now in Hollywood » (« les idiots qui sont maintenant à Hollywood ») et les désagréments survenus lors du tournage de « La Ligue des gentlemen extraordinaires » en 2003, sans compter de mauvaises critiques, même si le film fut un succès au box-office.

Il était prévu qu’il joue dans un film à 80 millions de dollars sur « Saladin et les croisades » qui aurait dû être filmé en Jordanie, mais le producteur Moustapha Akkad est tué lors des attentats du 9 novembre 2005 à Amman et le film est annulé.

Toujours en 2005, il reprend le rôle de James Bond en prêtant sa voix au jeu vidéo « James Bond 007 : Bons baisers de Russie », développé par EA Games, adaptation sur consoles de « Bons baisers de Russie ».

Au Tartan Day de mars 2006 à New York (la journée de célébration des liens entre l’Écosse et les descendants d’immigrés écossais en Amérique du Nord), il confirme une nouvelle fois son désir de prendre sa retraite.

Le 7 juin 2007, il dément les rumeurs selon lesquelles il ferait une apparition dans le quatrième épisode « d’Indiana Jones », disant : « retirement is just too much fun » (« La retraite est simplement trop amusante »).

Sean Connery est malgré tout sorti de sa retraite en 2012 pour prêter sa voix à un petit film d’animation « Sir Billi » (en), inédit en France.

Filmographie

1955 : Voyage en Birmanie (Lilacs in the Spring) de Herbert Wilcox

1956 : Les criminels de Londres (No Road Back) de Montgomery Tully

1957 : Au bord du volcan (Action of the Tiger) de Terence Young

1957 : Time Lock de Gerald Thomas

1957 : Train d’enfer (Hell Drivers) de Cy Endfield

1958 : Je pleure mon amour (Another Time, Another Place) de Lewis Allen

1958 : Darby O’Gill et les farfadets (Darby O’Gill and the Little People) de Robert Stevenson

1959 : La plus grande aventure de Tarzan (Tarzan’s Greatest Adventure) de John Guillermin

1961 : L’enquête mystérieuse (The Frightened City) de John Lemont

1961 : Deux des commandos (On the fiddle) de Cyril Franckel

1962 : James Bond 007 contre Dr. No (Dr. No) de Terence Young

1962 : Le jour le plus long (The Longest Day) de Ken Annakin

1963 : Bons baisers de Russie (From Russia with Love) de Terence Young

1964 : Goldfinger de Terence Young

1964 : La femme de paille (Woman of Straw) de Basil Dearden

1964 : Pas de printemps pour Marnie (Marnie) d’Alfred Hitchcock

1965 : La colline des hommes perdus (The Hill) de Sidney Lumet

1965 : Opération Tonnerre (Thunderball) de Terence Young

1966 : L’homme à la tête fêlée (A Fine Madness) d’Irvin Kershner

1967 : On ne vit que deux fois (You Only Live Twice) de Lewis Gilbert

1968 : Shalako d’Edward Dmytryk

1969 : Traître sur commande (The Molly Maguires) de Martin Ritt

1969 : La tente rouge (Красная палатка (Krasnaya palatka)) de Mikhail Kalatozov

1970 : Le gang Anderson (The Anderson Tapes) de Sidney Lumet

1971 : Les diamants sont éternels (Diamonds Are Forever) de Guy Hamilton

1972 : The Offence de Sidney Lumet

1973 : Zardoz de John Boorman

1974 : Le crime de l’Orient Express (Murder on the Orient Express) de Sidney Lumet

1974 : Un homme voit rouge de Caspar Wrede

1975 : Le lion et le vent (The Wind and the Lion) de John Milius

1975 : L’homme qui voulut être roi (The Man Who Would Be King) de John Huston

1976 : La rose et la flèche (Robin and Marian) de Richard Lester

1976 : Un pont trop loin (A Bridge Too Far) de Richard Attenborough

1978 : Meteor de Ronald Neame

1978 : La grande attaque du train d’or (The First Great Train Robbery) de Michael Crichton

1978 : Cuba de Richard Lester

1981 : Outland… loin de la terre (Outland) de Peter Hyams

1982 : Bandits, bandits (Time Bandits) de Terry Gilliam

1982 : Meurtres en direct (Wrong Is Right) de Richard Brooks

1982 : Cinq jours ce printemps là (Five Days One Summer) de Fred Zinnemann

1983 : Jamais plus jamais (Never Say Never Again) d’Irvin Kershner

1985 : Highlander de Russell Mulcahy

1986 : Le nom de la rose (Der Name der Rose) de Jean-Jacques Annaud

1986 : Les incorruptibles (The Untouchables) de Brian de Palma

1988 : Presidio, base militaire, San Francisco (Presidio) de Peter Hyams

1988 : Drôles de Confidences (Memories of Me) de Henry Winkler

1989 : Indiana Jones et la dernière croisade (Indiana Jones and the Last Crusade) de Steven Spielberg

1989 : Affaire de famille (Family Business) de Sidney Lumet

1990 : A la poursuite d’Octobre Rouge (The Hunt for Red October) de John McTiernan

1990 : Highlander 2, le retour (Highlander II: The Quickening) de Russell Mulcahy

1990 : Robin des bois, prince des voleurs (Robin Hood: Prince of Thieves) de Kevin Reynolds

1991 : La maison Russie (The Russia House) de Fred Schepisi

1991 : Medicine Man de John McTiernan

1993 : Soleil levant (Rising Sun) de Philip Kaufman

1993 : Un Anglais sous les tropiques (A Good Man in Africa) de Bruce Beresford

1994 : Juste cause (Just Cause) d’Arne Glimcher

1994 : Cœur de dragon (voix) (Dragonheart) de Rob Cohen

1994 : Lancelot, le premier chevalier (First Knight) de Jerry Zucker

1996 : Rock de Michael Bay

1997 : Chapeau melon et bottes de cuir (The Avengers) de Jeremiah Chechik

1998 : Haute voltige (Entrapment) de Jon Amiel

1998 : La carte du cœur (Playing by Heart) de Willard Carroll

2000 : A la rencontre de Forrester (Finding Forrester) de Gus Van Sant

2003 : La ligue des gentlemen extraordinaires (The League of Extraordinary Gentlemen) de Stephen Norrington

Distinctions

Pendant ses cinq décennies de carrière, Sean Connery a gagné de nombreuses récompenses et distinctions, parmi lesquelles un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et un Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour « Les Incorruptibles », ainsi qu’un British Academy Film Award du meilleur acteur pour « Le Nom de la rose » en 1988, un Fellowship Award (BAFTA d’honneur pour son « exceptionnelle contribution au cinéma mondial ») en 1990 et un Lifetime Achievement Award décerné par l’American Film Institute pour l’ensemble de sa carrière en 2006.

Sean Connery a fondé en 1971 le Scottish International Education Trust avec le champion automobile Jackie Stewart, en versant la totalité de ses revenus du film « Les diamants sont éternels ». Il est par ailleurs docteur honoris causa des universités de St Andrews et Heriot-Watt (Écosse) et membre honoraire de la Royal Scottish Academy of Music and Drama.

À partir des années 1990, il s’engage pour l’indépendance de l’Écosse, en devenant un des principaux contributeurs du Parti national écossais et en militant activement lors de chaque élection. Cette prise de position retarde son anoblissement par la reine Élisabeth II du Royaume-Uni, qui lui remet cependant les insignes de chevalier (Knight Bachelor’s Badge) le 5 juillet 2000, à 69 ans, cérémonie au cours de laquelle il arbore un costume traditionnel écossais dont le fameux kilt : une première qui fait s’émouvoir la presse britannique conservatrice.

En France, il a été fait commandeur des Arts et des Lettres et chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur.

Hommage

Les producteurs de James Bond Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont publié une déclaration disant : « Il a révolutionné le monde avec son portrait cruel et spirituel de l’agent secret sexy et charismatique. Il est sans aucun doute largement responsable du succès de la série et nous lui en serons éternellement reconnaissants. »

Chacun des acteurs qui lui ont succédé dans le rôle de « 007 » l’a regardé « avec vénération et admiration », a déclaré Pierce Brosnan qui a interprété « James Bond dans 4 » films. « Sir Sean Connery, vous étiez mon plus grand James Bond, pour le garçon que j’étais et pour l’homme qui est devenu lui-même James Bond », dit Pierce Brosnan.

Autre interprète de « 007 », le Britannique Timothy Dalton a loué la « merveilleuse présence » de Sean Connery. Il a « capturé une époque, les années 1960 », a salué l’Australien George Lazenby, qui a joué « 007 » dans « Au service de Sa Majesté ».

Sean Connery est « l’un des vrais grands du cinéma », lui a aussi rendu hommage le Britannique Daniel Craig. « Il a défini une ère et un style », a ajouté l’actuel interprète du personnage inventé par l’écrivain Ian Fleming.

L’acteur américain Kevin Costner a souligné son « incroyable carrière ». « C’est la plus grande star avec laquelle j’ai travaillé », a-t-il tweeté.

Décès

Dans la nuit du 30 au 31 octobre 2020, Sean Connery meurt de vieillesse dans son sommeil à Lyford Cay (Nassau) aux Bahamas, à l’âge de 90 ans. Son épouse, Micheline Roquebrune, révèle qu’il souffrait de démence depuis un certain temps. D’après sa famille, il y aura une « cérémonie privée suivie d’un mémorial à planifier une fois que le virus aura cessé ».

Le destin est souvent facétieux. Voire paradoxal. A la fin de sa vie, même bien avant de souffrir de démence, Sean Connery était devenu très casanier, passant le plus clair de son temps dans sa propriété aux Bahamas. Mais alors qu’il profite du repos éternel depuis quelques semaines, il va effectuer un tout dernier voyage.

C’est son épouse, Micheline Roquebrune, qui l’a annoncé dans une interview au Scottish Mail : « Nous allons ramener Sean en Écosse, c’était sa dernière volonté. Il voulait que ses cendres soient dispersées aux Bahamas mais aussi dans son pays natal. Dès qu’il sera possible de voyager de manière sûre, sa famille à l’intention de retourner avec lui en Écosse. Nous aimerions organiser un service funéraire pour lui en Écosse, c’est notre espoir. Mais nous ne pouvons pas dire quand cela se passera exactement. »

