Ouroboros Steak pourrait être cultivé pour le diner à la maison en utilisant vos propres cellules, qui seront récoltées à l’intérieur de vos joues et enrichies avec du sérum dérivé de sang expiré.

Une viande cultivée artificiellement a été créée à l’aide d’un sérum spécial basé sur le sang périmé de donneurs, selon le site Deezen. Ce projet est destiné à attirer l’attention du public sur les animaux tués et les problèmes de la nutrition mondiale.

Une équipe de scientifiques et de designers américains a développé un kit de cultivation autonome de « viande » en utilisant comme base des cellules humaines et du sang expiré de donneurs, rapporte le 13 novembre le site Deezen.

Selon le média, les développeurs ont appelé cette « viande » Ouroboros, ce qui désigne un serpent mangeant sa propre queue.

Pourtant, ils ne considèrent pas cette méthode comme du cannibalisme

D’après eux, cette « viande » peut être cultivée à la maison. Pour l’obtenir, une personne doit collecter ses cellules à l’intérieur de sa joue à l’aide d’un coton-tige, puis les placer dans un sérum de sang périmé. En conséquence, un morceau de « viande » de la taille d’une amuse-bouche se développe à partir des cellules. Le processus de croissance prend environ trois mois.

Une possibilité de la cultiver soi-même

Ils ont souligné que l’avantage de cette étude était l’absence de faire du mal aux animaux.

« Nous ne faisons pas la promotion de « nous manger nous-mêmes » comme une solution réaliste qui résoudra les besoins en protéines des gens. Nous posons plutôt une question : quels seraient les sacrifices que nous devrions faire pour pouvoir continuer à consommer de la viande au rythme où nous le faisons ? À l’avenir, qui sera en mesure de se payer de la viande animale et qui n’aura peut-être d’autre choix que de cultiver de la viande venant de lui-même ? », ont expliqué les développeurs.

Nous ne sommes plus très loin du film dystopique « Soleil vert » (Soylent Green) de Richard Fleischer, sorti en 1973

