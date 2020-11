Texas | Dallas : des milliers d’automobilistes se sont retrouvés à faire la queue pour la plus grande distribution alimentaire jamais organisée [Vidéos]

Time : 2 mn 02 [Vostvfr] / [1/2]

La North Texas Food Bank (NTFB) a distribué samedi plus de 272 tonnes de nourriture à environ 25 000 personnes, selon la porte-parole Anna Kurian. « 40% des personnes qui franchissent les portes de nos partenaires le font pour la première fois », a-t-elle déclaré.

Un événement organisé par une banque alimentaire a montré l’impact économique et social de la pandémie de Covid-19 dans cet État américain.

Le 14 novembre, des milliers d’automobilistes se sont retrouvés à Dallas, au sud des États-Unis, pour un événement qui en dit long sur l’impact du Covid-19 sur nos sociétés. Depuis leur voiture, près de 25.000 personnes attendaient de récupérer de la nourriture distribuée par une banque alimentaire de l’État.

Au total, plus de 270.000 kilos de nourriture ont été distribués lors de cet événement à des personnes dans le besoin, rapporte CNN. La demande a été particulièrement plus importante que lors des autres distributions similaires , a précisé la porte-parole de la North Texas Food Bank, à l’origine de l’événement.

Parmi les personnes venues chercher des denrées alimentaires ce jour-là, 40% venaient pour la première fois –preuve des difficultés économiques nouvelles, notamment pour les familles, causées par la pandémie de Covid-19, ajoute la porte-parole.

Il faut dire que le Texas a été particulièrement touché par le virus. Il y a une semaine, il est devenu le premier État du pays à signaler plus d’un million de cas sur son sol.

Une pauvreté nouvelle

Le Covid-19 a stoppé net l’une des plus longues périodes d’expansion économique des États-Unis. Parmi les indicateurs en berne, le pays fait actuellement face à une pauvreté nouvelle qui se caractérise par une demande de plus en plus importante de nourriture auprès des banques alimentaires. Près de 98% d’entre elles ont en effet déclaré avoir été davantage sollicitées depuis le début de la crise sanitaire.

Aujourd’hui, l’insécurité alimentaire menacerait plus de cinquante-quatre millions de personnes outre-Atlantique, selon Feeding America, le plus grand réseau de banques alimentaires des États-Unis.

À l’échelle de la planète, le Covid-19 a là aussi tout chamboulé. Alors que le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté n’avait cessé de décliner depuis plus de vingt ans, il devrait exploser dans les prochaines années.

Time : 1 mn 49 / [2/2]

En 2021, entre 88 et 115 millions de personnes supplémentaires devraient ainsi plonger dans cette extrême pauvreté, prévient dans un rapport la Banque mondiale.

