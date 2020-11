Les légendes du cinéma : Eleanor Boardman

Eleanor Boardman (1898-1991)

Eleanor Boardman naît le 19 août 1898 à Philadelphie, en Pennsylvanie.

Elle étudie à l’école d’art avant de partir pour New York persuadée qu’elle peut devenir actrice.

En premier, elle est sélectionnée parmi d’autres pour entrer dans la troupe « Eastman Kodak Girl ». Elle pose pour une série de photos où elle rencontre King Vidor.

Une fois que le réalisateur King Vidor (1894-1982) termine sa procédure de divorce avec l’actrice Florence Vidor (1895-1977), ils se fréquentent puis s’unissent quelques années plus tard en 1926. Ils eurent deux enfants : Antonia née en 1927 et Belinda née en 1930. Mais le couple ne s’entend pas. Ils se séparent et entament une difficile procédure de divorce (1930).

En 1922, Eleanor est engagée à la Goldwyn Pictures et entreprend le début de sa modeste carrière. Elle quitte rapidement la compagnie pour celle de la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), les rôles joués ne lui plaisent pas.

Elle ne jouera que dans 32 films de 1922 à 1935. Bien que peu connu, elle a jouée dans « Souls For Sale » (1923) avec Barbara La Marr, « Wine Of Youth » (1924) de King Vidor avec Zasu Pitts, « So This Is Mariage ? » (1924) avec Conrad Nagel, « Memory Lane » (1926) avec William Haines et « The Crowd » (1928) de King Vidor.

En 1929, « She Goes To War » d’Henry King est son premier film parlant mais sa popularité chute immédiatement. Afin de sauver les meubles, elle tentera sept films parlants sans succès. Elle comprend qu’elle a fait son temps et que la beauté ne suffit plus à faire recettes, elle tourne encore quelques films jusqu’en 1935 qui ne parviennent pas à donner un nouvel essor à sa carrière, puis se retire.

En 1931, son divorce sera difficile car les deux ex-conjoints se battront la garde de leurs enfants pendant plusieurs années. Après cette mésaventure, elle part en Europe, rencontre Harry d’Abbadie d’Arrast (1897-1968), un assistant de Charlie Chaplin, qu’elle épouse en 1940 jusqu’à son décès le 17 mars 1968. Ils n’eurent aucun enfant.

Par la suite, elle décide de repartir aux États-Unis où elle s’éteint pendant son sommeil à son domicile de Santa Barbara, en Californie le 12 décembre 1991 à l’âge de 93 ans. Ses cendres ont été dispersées à Santa Barbara près de chez elle.

Eleanor Boardman a son étoile sur le Walk of Fame au 6922, Hollywood Boulevard.

Eleanor Boardman (1898-1991)

Source :

https://www.bd-cine.com/acteurs.php

https://www.imdb.com/name/nm0090187/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Boardman

Article :

Ancien site web qui n’existe plus : http://vargen57.unblog.fr/