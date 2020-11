Guatemala : des manifestants mettent le feu au Parlement pour protester contre le budget 2021 [Vidéos]

Time : 1 mn 27 / [1/2]

Les manifestants défiant le président guatémaltèque Alejandro Giammattei ont pris d’assaut et incendié une partie du bâtiment du congrès du pays samedi. Les manifestants s’étaient rassemblés pour protester après que les législateurs ont approuvé une loi controversée par le Congrès à tendance conservatrice pour un budget de près de 13 milliards de dollars pour 2021, qui réduit les dépenses d’éducation et de santé.

Lassée de l’inaction du gouvernement pour les habitants les plus défavorisés, des centaines de Guatémaltèques sont descendus dans la rue pour manifester leur colère contre l’approbation du budget 2021 et ont exigé la démission du président Alejandro et ont incendié le Parlement.

« Nous sommes fatigués qu’il n’y ait pas d’autre moyen de montrer notre refus, notre ras-le-bol, nous sommes fatigués de tant d’abus par les autorités », s’indigne une manifestante.

L’incendie a été déclenché en marge d’une manifestation pacifique qui avait lieu devant l’ancien palais du gouvernement, dans le centre historique de la capitale et à proximité du Congrès. Les manifestants réclament la démission du président Alejandro Giammattei. Ils lui reprochent d’avoir donné son aval au budget controversé de près de 13 milliards de dollars, le plus important de l’histoire du pays. Lors de la manifestation devant le Congrès, la police a interpellé plus d’une vingtaine de personnes.

Une cinquantaine de blessés

Des flammes gigantesques ont ravagé l’intérieur du parlement, dont la façade était constellée de graffitis antigouvernementaux. La Croix-Rouge a soigné plusieurs personnes intoxiquées par les fumées, selon un porte-parole de l’organisation, Andrés Lemus. Près d’une cinquantaine ont été hospitalisées pour blessures, dont une dans un état grave.

Exhibant des drapeaux bleus et blancs du pays, les manifestants brandissaient des banderoles ornées des slogans « plus de corruption » ou « Giammattei out ».

Sur près de 17 millions d’habitants du Guatemala, plus de 59 % de la population vit dans la pauvreté et la malnutrition infantile touche près de la moitié des enfants de moins de cinq ans.

Le vice-président veut démissionner

Des Guatémaltèques mécontents dénoncent aussi l’opacité des ressources pour faire face à la pandémie du coronavirus ou la création d’un poste de super-ministre attribué à un jeune proche du président. Dans la nuit de vendredi à samedi, le vice-président du Guatemala lui-même, Guillermo Castillo, avait exhorté le président Giammattei à démissionner avec lui.

« Pour le bien du pays, je lui ai demandé que nous présentions ensemble notre démission », a dit M. Castillo dans un message à la nation, diffusé à travers les réseaux sociaux et envoyé aux journalistes sur le groupe WhatsApp de la vice-présidence. M. Castillo a de nouveau admis ne pas avoir une bonne relation avec le chef de l’État.

Le Parlement, composé pour la plupart de membres du parti au pouvoir et de formations apparentées, a approuvé cette semaine un budget très controversé. Des entités économiques et analystes ont mis en garde contre le risque qu’un tiers du budget soit financé par la dette, comme proposé.

En outre la plupart des fonds sont destinés à des infrastructures gérées par des entrepreneurs et négligent la lutte contre la pauvreté et la malnutrition infantiles, ce qui a suscité des protestations.

Le Congrès a approuvé des prêts de plus de 3,8 milliards de dollars pour faire face à la pandémie de coronavirus, bien que moins de 15 % de ces ressources aient été investies.

La gestion de la crise provoquée par la pandémie a été sévèrement critiquée par les opposants politiques et des secteurs de la société, dénonçant notamment des carences dans les hôpitaux.

Des centaines de Guatémaltèques protestent contre le budget 2021, le plus élevé de l’histoire du pays, qui va générer une dette importante.

