Pierre Barnérias, le réalisateur du documentaire « Hold-up, retour sur un chaos » met les points sur les i ! [Vidéos]

Extrait – Time : 3 mn 38 / [1/2]

Full version – Time : 20 mn 20 / [2/2]

Ces vidéos sont extraites de l’émission « Les Grandes Gueules » (RMC) du vendredi 13 novembre 2020. Pierre Barnérias revient sur la polémique autour de son documentaire consacré à la pandémie de Covid-19 « Hold-up, retour sur un chaos ».

« Le monde se divise en trois catégories de gens : un très petit nombre qui fait se produire les évènements, un groupe un peu plus important qui veille à leur exécution et les regarde s’accomplir, et enfin une vaste majorité qui ne sait jamais ce qui s’est produit en réalité. »

Nicholas Murray Butler (1862-1947), Président de la Pilgrim Society, membre de la Carnegie et du Council on Foreign Relations (CFR).

« Quiconque veut ravir la liberté d’une nation doit commencer par lui retirer le droit de s’exprimer librement. »

Benjamin Franklin (1706-1790), diplomate et signataire de la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis

« En politique, rien n’arrive par accident. Si quelque chose se produit, vous pouvez parier que cela a été planifié de cette façon. »

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), 32e président américain

« Le monde est gouverné par des personnages très différents de ce qui est imaginé par ceux qui ne sont pas derrière le rideau. »

Benjamin Disraeli (1804-1881), Premier Ministre Britannique de 1874 à 1880

« L’individu est handicapé en se retrouvant face à face avec une conspiration si monstrueuse, qu’il ne peut croire qu’elle existe. »

J. Edgar Hoover (1895-1972), Directeur du FBI de 1924 jusqu’à sa mort

« Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, Time Magazine et d’autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de discrétion depuis presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos plans pour le monde si nous avions été assujettis à l’exposition publique durant toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d’une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l’autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. »

David Rockefeller, Baden-Baden, Allemagne, 1991

Vidéo :

[1] Le réalisateur du film HOLD-UP met les points sur les I – This is Sparta / YouTube

[2] Le réalisateur du documentaire « Hold-up, retour sur un chaos » met les points sur les i ! – Le Dissident / YouTube

Photo :

Pour illustration

Voir notamment le documentaire :

https://aphadolie.com/2020/11/12/covid-19-hold-up-retour-sur-un-chaos/