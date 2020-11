Le pouvoir de l’esprit – Pr Bruce Lipton [Vidéo]

Time : 35 mn 42 / [1/1]

Synopsis :

Bruce Lipton, biologiste cellulaire, raconte son parcours qui l’a mené à la découverte de l’épigénétique. Il explique en quoi notre esprit, nos pensées et nos croyances peuvent influencer notre génétique.

Il montre par quels moyens nous pouvons apprendre à reprogrammer notre subconscient, et ainsi reprendre un contrôle conscient de notre vie.

Biographie succincte :

Il a commencé sa carrière scientifique en tant que biologiste cellulaire.

Bruce Harold Lipton est un biologiste du développement américain connu pour promouvoir l’idée que les gènes et l’ADN peuvent être manipulés par les croyances de la personne, proposant une conception non-académique de l’épigénétique.

En 1966, il a obtenu une licence de biologie à l’Université de Long Island. Puis un doctorat en biologie du développement à l’Université de Virginie en 1971. En 1973, il enseigne l’anatomie comme maître-assistant à l’école de médecine de l’Université du Wisconsin, avant de rejoindre l’Université américaine de l’école de médecine des Caraïbes, où il est professeur d’anatomie pendant trois ans.

La recherche du Pr Lipton sur la dystrophie musculaire — des études utilisant des clones de cellules-souches humaines — focalisait sur les mécanismes moléculaires qui contrôlent le comportement cellulaire. Une technique expérimentale de transplantation de tissus, développée par le Pr Lipton avec son collègue le Pr Ed Schultz, et publiée dans la revue Science, fut par la suite utilisée en tant que forme nouvelle de génie génétique humain.

En 1982, le Pr Lipton a commencé à examiner les principes de la physique quantique et leur intégration possible dans sa compréhension des systèmes cellulaires de traitement de l’information. Ses études marquantes sur la membrane cellulaire ont révélé que cette couche extérieure de la cellule était un homologue organique d’un microprocesseur, l’équivalent cellulaire d’un cerveau.

De 1987 à 1992, Lipton a travaillé comme chercheur à l’Université Penn State et au Centre Médical de l’université Stanford. Depuis 1993, il est professeur vacataire dans différentes universités.

Sa recherche à l’école de médecine de l’université Stanford, de 1987 à 1992, a révélé que l’environnement contrôlait le comportement et la physiologie de la cellule au moyen de la membrane, et servait d’interrupteur aux gènes. Ses découvertes, qui contredisaient le paradigme scientifique établi, selon lequel la vie est contrôlée par les gènes, présageaient l’un des plus importants domaines d’étude actuels, la science de l’épigénétique. Deux publications scientifiques majeures, tirées de ces études, ont défini les liens moléculaires entre l’esprit et le corps. Depuis, d’autres chercheurs ont produit de nombreux articles validant ses concepts et idées.

Ses recherches, menées à l’École de médecine de l’Université de Stanford, ont joué un rôle précurseur dans le développement de l’épigénétique, la discipline scientifique qui explore l’influence de l’environnement sur l’ADN.

L’approche scientifique nouvelle du Pr Lipton a approfondi sa compréhension de la biologie cellulaire, mis en valeur les mécanismes par lesquels l’esprit contrôle les fonctions corporelles, et conclu à l’existence d’une âme immortelle.

Le Pr Bruce Lipton (PhD) est un leader mondialement reconnu dans l’unification de la science et de l’esprit et l’une des voix les plus écoutées dans la nouvelle biologie. Pionnier dans les domaines de l’éducation alternative et de la littérature holistique.

Lipton a reçu le prix Goi Peace de 2009.

A CHACUN DE SE FORGER SA PROPRE OPINION

Source :

https://www.brucelipton.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Lipton

Vidéo :

[1] Bruce Lipton : Le pouvoir de l’esprit – Tistrya / YouTube

Photo :

Pour illustration

Voir notamment :

The Living Matrix | La Matrice Vivante : Biologie Quantique [Vidéo]

La programmation dont nous sommes tous victimes – Pr Bruce Lipton [Vidéos]

Une recherche suggère que ce n’est pas la conscience qui dirige l’esprit humain [Vidéo]