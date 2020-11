Covid-19 : Propagande, Corruption & Trahison – Jean-Dominique Michel [Vidéos]

Time : 55 mn 52 / [1/4]

Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé suisse, a publié un livre en juin 2020 : « Covid, anatomie d’une crise sanitaire ». Dans son ouvrage, il parle de « blouses blanches et corruption » et de « propagande et fake news » entre autre. En novembre 2020, il prend la parole publiquement devant des entrepreneurs genevois qui manifestent contre les mesures politiques genevoises et demandent des comptes au gouvernement. Sa prise de parole est sans appel : il évoque la trahison, la corruption et la mafia pharmaco-vaccinale.

Dans cet entretien, Jean-Dominique Michel met les points sur les i et met le doigt sur les absurdités passées sous silence de ces dernières semaines.

Cette vidéo est extraite de l’émission « 24H Pujadas » (LCI) du mercredi 25 novembre 2020.

Nouvelle technologie utilisant des ARN messagers jamais testée, pas d’études, rentabilité financière : Le professeur Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, très sceptique vis-à-vis des vaccins anti-Covid-19, se lâche chez David Pujadas.

Cette vidéo est extraite de l’émission « 24H Pujadas » (LCI) du mercredi 25 novembre 2020.

Les personnes testées positives au Covid-19 seront-elles bientôt forcées de s’isoler pour limiter les risques de transmission du virus ? C’est en tout cas le souhait exprimé par Emmanuel Macron, lors de son allocution de mardi soir. « Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s’assurer de l’isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. », a indiqué le chef de l’État. Et d’ajouter : « Si nous voulons éviter un confinement, nous devons être plus contraignants à l’égard de celles et ceux qui ont le coronavirus. ».

Si une telle mesure fait débat dans le monde politique, elle ne fait pas non plus consensus dans le monde médical. « Un malade, on ne doit pas en faire un délinquant, on ne doit pas le dénoncer. On glisserait en termes de libertés vers quelque chose qui ne s’est jamais vu en médecine. Ces prisons sanitaires, ça ne servirait à rien. », explique le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste et consultant santé de LCI.

François Asselineau réagit au discours sadique de Macron.

Jean-Dominique Michel, Anthropologue de la santé.

Il a œuvré pendant vingt ans comme expert en santé publique. Ayant exploré de nombreuses pratiques de soins en Occident et à travers le monde, il travaille aujourd’hui également comme thérapeute et formateur, et enseigne dans différents programmes universitaires et de hautes écoles.

