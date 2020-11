États-Unis | Utah : un mystérieux monolithe de métal découvert dans le désert [Vidéos]

Time : 1 mn 18 / [1/3]

Un monolithe mystérieux a été découvert dans une partie reculée de l’Utah après avoir été repéré par des employés de l’État comptant des mouflons depuis un hélicoptère. La structure, estimée à 3 mètres de haut, semble être en métal. Le pilote d’hélicoptère, Bret Hutchings, a déclaré à la chaîne d’information locale KSLTV : « C’est la chose la plus étrange que j’ai rencontrée au cours de toutes mes années de vol »

Une équipe de biologistes vient de faire une découverte étonnante : un mystérieux objet métallique semblant tout droit sorti d’un film de science-fiction, planté dans le sol sec d’un petit canyon, dans le sud de l’Utah. Le « monolithe métallique » a été repéré par hasard, alors qu’ils survolaient la zone pour compter des mouflons.

L’annonce de cette découverte au sud de l’Utah est vite devenue virale sur internet, beaucoup notant des similarités avec les étranges monolithes du film « 2001, l’Odyssée de l’espace ».

Un mystérieux monolithe de métal a été découvert dans un désert du sud de l’Utah, aux Etats-Unis, enflammant l’imagination des passionnés d’ovnis et fans de Stanley Kubrick dans le monde entier. Le bloc triangulaire étincelant, qui atteint une hauteur de plus de 3,50 mètres à partir du sol, a été découvert le mercredi 18 novembre par des responsables locaux ébahis, qui survolaient la zone pour compter les mouflons. Après avoir atterri, ces employés du département de la sécurité publique de l’Utah ont pu examiner la structure, ne découvrant « aucune indication claire de qui aurait pu la placer là ».

‘Who Does This Kind of Stuff?’ Mystery Metal Monolith Discovered in Utah Desert. via @Storyful pic.twitter.com/LNNUccFORQ

— David Clinch (@DavidClinchNews) November 24, 2020

Certains ont noté une ressemblance avec les œuvres avant-gardistes de John McCracken, sculpteur américain ayant résidé dans l’Etat voisin du Nouveau-Mexique et décédé en 2011. « Bien qu’il ne s’agisse pas d’une œuvre de l’artiste (…), nous y voyons l’hommage d’un confrère artiste », a d’abord réagi auprès de l’AFP un porte-parole du représentant légal de John McCracken, David Zwirner.

Cependant, dans un deuxième temps, David Zwirner est revenu sur cette déclaration, suggérant qu’il était possible que le mystérieux monolithe soit l’œuvre de John McCracken. « La galerie est divisée sur le sujet », a-t-il affirmé, se disant lui-même finalement « persuadé » que la structure était bien de la main du sculpteur.

Annonce virale sur internet

« Il est interdit d’installer sans autorisation des structures ou des œuvres d’art sur des terres gérées par le gouvernement fédéral, peu importe la planète d’où vous venez », a rappelé lundi l’agence dans un communiqué malicieux.

L’annonce de cette découverte est vite devenue virale sur internet, beaucoup notant des similarités avec les étranges monolithes du film de Stanley Kubrick, « 2001: l’Odyssée de l’espace ».

Les autorités se refusant à révéler la localisation du monolithe pour ne pas attirer des hordes de curieux, une course s’est engagée en ligne pour déterminer son emplacement en se basant sur les formations géologiques autour du bloc.

Time : 1 mn 17 / [2/3]

Mercredi dernier, une équipe du département de la sécurité publique de l’Utah, aux Etats-Unis, a découvert un monolithe de métal isolé dans le désert lors d’une patrouille de routine en hélicoptère. Le mystérieux objet, planté dans le sol et haut de plus de 3,5 mètres, a fasciné les réseaux sociaux. Personne ne sait à ce stade comment le bloc triangulaire s’est retrouvé dans ce lieu.

Bonus : extrait de « 2001, l’Odyssée de l’espace », un film de Stanley Kubrick (1968)

Time : 2 mn 42 / [3/3]

Source :

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55056570

https://trustmyscience.com/decouverte-mysterieux-monolithe-metal-nature-sauvage-utah/

https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/etats-unis-un-mysterieux-monolithe-de-metal-dans-le-desert-alimente-les-fantasmes_4194807.html

Article :

Franceinfo avec AFP

Jonathan Paiano / Trustmyscience

Vidéo :

[1] Dans l’Utah, ce « monolithe de métal » rappelle étrangement celui de « 2001, L’Odyssée de l’espace » – LeHuffPost / YouTube

[2] This is wild’: mysterious monolith found in Utah desert – Guardian News / YouTube

[3] 2001: A Space Odyssey, black monolith – urffue / YouTube

Photo :

Pour illustration