Oldest Footage of Los Angeles | Les plus anciennes vidéos de Los Angeles

Time : 11 mn 49 / [1/1]

Synopsis :

Cette vidéo incroyable est une collection de plus de 130 clips des plus anciennes séquences de Los Angeles. Il comprend également les dates et les lieux, avec une carte pour vous montrer exactement où les images ont été prises. Il existe également quelques comparaisons d’hier et d’aujourd’hui de certains endroits.

La vidéo montre des vieux films de :

Santa Monica.

San Pedro.

Long Beach.

Bunker Hill.

La vallée de San Fernando.

Olvera Street.

L’aqueduc de LA à Sylmar.

Les chapitres couvrent les premières années (1897-1915), le centre-ville, la rue Olvera, le tremblement de terre de Long Beach en 1933 et l’industrie du divertissement.

Il comprend des vidéos de monuments célèbres tels que :

Angels Flight.

L’ancien panneau « Hollywoodland ».

L’hôtel de ville.

Le théâtre chinois de Grauman.

Il présente également quelques visages célèbres d’antan tels que :

Charlie Chaplin.

Greta Garbo.

Buster Keaton.

Shirley Temple.

Il se termine par le clip de 10 secondes qui est la plus ancienne séquence d’un lieu connu à Los Angeles – un joyau historique de South Spring Street datant de décembre 1897.

Vidéo :

[1] Oldest Footage of Los Angeles – Yestervid / YouTube

Photo :

Pour illustration

Voir notamment :

Les plus vieilles vidéos de Paris ! [Vidéos]

Déjeuner au sommet d’un gratte-ciel | Lunch atop a Skyscraper [Vidéo]

Des films cinématographiques restaurés datant des années de 1890 à 1967 [Vidéos]

Un voyage à travers Paris en 1890 | A Trip Through Paris, France in late 1890s [Vidéo]