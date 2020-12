Le Covidisme, nouvelle religion – Karim Duval [Vidéo]

Time : 4 mn 44 / [1/1]

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 est un sujet inépuisable de chroniques et de sketches pour les humoristes. Après La Bajon, c’est Karim Duval qui fait un carton sur YouTube. Sa vidéo baptisée « Le covidisme » a été vue et partagée des dizaines de milliers de fois et interroge sur notre société. A regarder d’urgence !

L’humoriste campe un certain Étienne Samarithin, 36 ans, covidiste modéré. Avant de se convertir à cette religion, Étienne Samarithin a longtemps été sceptique et puis, progressivement, sa foi a grandi jusqu’à devenir inébranlable.

Désormais, sa vie toute entière est dédiée au port du masque. Il pratique les gestes barrières avec conviction et ses enfants, bien évidemment, sont baptisés dans des sceaux de gel hydroalcoolique. Tant pis s’il a dû couper les ponts avec les mécréants et les covidistes radicaux.

« Attention, je ne suis pas intolérant. J’ai un ami qui éternue. Il faut savoir rester ouvert sinon c’est la porte ouverte à des extrémismes de tous bords… »

« Comme beaucoup de religions, le covidisme se pratique à travers le regard de l’autre. »

« Ce qui est beau dans le covidisme, c’est qu’il n’y a pas une seule Vérité. Chacun détient la sienne. Donc, quelque part, la vérité est nulle part. C’est plus un schisme à ce niveau-là, c’est un pschisme : « pfuit ! » la vérité en spray. »

Et de conclure : « Vue d’en haut, on est pas très synchro. Ça fait plus colonie de cloportes que vol d’hirondelles. Les fourmis, les gnous, les sardines arrivent à avancer dans la même direction. Pas nous. Mais je reste optimiste, j’ai foi en l’homme. J’ai foi en l’idée que l’être humain trouvera sa place un jour dans ce monde, que nous parviendrons à atteindre le niveau intellectuel de la sardine. »

