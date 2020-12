Porto Rico : une nouvelle espèce de cténophore observé à 3910 m de profondeur [Vidéo]

Time : 4 mn 23 [Vostvfr] / [1/1]

Lors d’une expédition sous-marine au large de Porto Rico en 2015, dirigée par le Bureau d’exploration et de recherche océaniques de la NOAA, des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de cténophore. C’est la première espèce identifiée uniquement grâce à la vidéo haute définition.

Les cténophores, des animaux marins transparents et carnivores, sont des organismes difficiles à observer en raison de leur habitat naturel : les profondeurs océaniques. Leur observation nécessite donc la plupart du temps de longues missions sous-marines, impliquant une instrumentation complexe et de la patience. Et c’est grâce à leur patience et leurs yeux aiguisés que des biologistes marins ont pu découvrir une toute nouvelle espèce de cténophore. L’exploit réside dans le fait que les chercheurs ont réalisé cette découverte uniquement sur la base d’images haute définition, sans pouvoir se procurer de spécimen physique.

Pour la première fois, des biologistes marins de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ont officiellement identifié une nouvelle espèce de créature sous-marine en se basant uniquement sur des séquences vidéo haute définition capturées au fond de l’océan. Il s’agit de Duobrachium sparksae — une étrange espèce gélatineuse de cténophore , rencontrée par le « Deep Discoverer » du véhicule télécommandé (ROV) lors d’une plongée au large de Porto Rico.

Cette rencontre a eu lieu en 2015, mais lorsqu’il s’agit d’annoncer une toute nouvelle espèce — uniquement sur des preuves vidéo, sans spécimen physique — cela nécessite du temps. Heureusement, les caméras de « Deep Discoverer » étaient à la hauteur, capables de capter des détails subtils sur le corps de « D. sparksae » de moins d’un millimètre de long.

Une nouvelle espèce de cténophore aux propriétés uniques

Une analyse ultérieure de l’organisme indique qu’il se distingue facilement de toutes les autres espèces de cténophores connues. « C’est unique parce que nous avons pu décrire une nouvelle espèce entièrement basée sur la vidéo haute définition. Nous n’avons pas les mêmes outils de microscopie qu’en laboratoire, mais la vidéo peut nous donner suffisamment d’informations pour comprendre la morphologie en détail, comme l’emplacement de leurs organes reproducteurs et d’autres aspects », explique le biologiste marin de la NOAA Allen Collins.

Image haute définition d’une partie du corps de Duobrachium sparksae. Crédits : NOAA

Ces aspects sont multiples

De loin, la caractéristique la plus notable de « D. sparksae » est son corps bulbeux en forme de ballon, mais il comporte également deux appendices tentaculaires proéminents. Au total, trois individus différents ont été filmés par le ROV à des profondeurs d’environ 3900 mètres, l’un des animaux semblant peut-être utiliser ses tentacules pour s’ancrer au fond marin.

« C’était un organisme magnifique et unique. Il se déplaçait comme une montgolfière attachée au fond marin sur deux lignes, en maintenant une altitude spécifique au-dessus du fond marin. Qu’il soit attaché au fond marin, nous ne sommes pas sûrs. Nous n’avons pas observé d’attachement direct pendant la plongée, mais il semble que l’organisme touche souvent le fond marin », déclare l’océanographe Mike Ford.

Images digitales illustrant l’anatomie et la morphologie de Duobrachium sparksae. Crédits : NOAA

Les autres spécimens n’avaient peut-être pas touché le fond marin, mais les trois animaux ont été repérés à moins de deux mètres de celui-ci, dans une zone appelée « l’amphithéâtre Arecibo », qui se trouve dans une tranchée sous-marine connue sous le nom de « Canyon Guajataca ». C’est dans ces parties très profondes de l’océan que se trouvent les cténophores, mais la profondeur extrême de leur habitat naturel signifie que nous ne rencontrons pas très souvent ces animaux mystérieux.

Des espèces principalement découvertes sur la base d’images et de vidéos

Bien que ces animaux puissent ressembler superficiellement à des méduses, ils ne sont pas étroitement liés . Les cténophores, qui sont carnivores, se nourrissent de petits arthropodes et de divers types de larves. Jusqu’à environ 200 espèces ont été décrites à ce jour, avec environ une nouvelle espèce trouvée chaque année en moyenne, et la plupart des découvertes reposent sur des méthodes de capture vidéo pour la base des descriptions physiques, étant donné les difficultés de collecte de spécimens.

« Cela présente un peu un paradoxe parce que la taxonomie repose fortement sur des spécimens de type physique conservés dans les musées pour servir de références auxquelles d’autres éléments peuvent être comparés. En effet, l’idée d’utiliser des preuves photographiques pour établir de nouvelles espèces a été très controversée ces dernières décennies », expliquent les chercheurs dans leur article.

Heureusement, étant donné les images hautes définitions que l’équipe a obtenues de ces trois beaux spécimens de « D. sparksae », les chercheurs déclarent qu’ils n’ont eu « aucun doute » sur la découverte de cette espèce. Alors que l’équipe espère collecter des spécimens lors de futures plongées à des fins d’analyse physique, il faudra peut-être des décennies avant d’avoir la chance de tomber à nouveau sur cette espèce.

Thomas Boisson / Trustmyscience / Plankton and Benthos Research

[1] Combing the Deep: NOAA's Discovery of a New Ctenophore – NOAA Fisheries / YouTube

