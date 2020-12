Maths et Sciences | Classement international Timss 2019 : la France avant-dernière

Time : 8 mn 40 [Vostvfr] / [1/1]

Cette vidéo présente les données sur le niveau des élèves de TIMSS 2019. La TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) de l’IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) est l’évaluation mondiale la plus ancienne au monde du niveau des élèves en mathématiques et en sciences. Réalisée tous les quatre ans depuis 1995, TIMSS fournit aux décideurs de l’éducation et aux chercheurs les données essentielles pour la prise de décision fondée sur des statistiques. TIMSS est un projet de l’IEA et est dirigé par le TIMSS & PIRLS International Study Center du Boston College.

La France est avant-dernière du classement international Timss 2019 sur l’enseignement des mathématiques et des sciences (visible sur le site du ministère de l’Education) qui compare le niveau des élèves de CM1 et 4e en mathématiques et en sciences.

Faire le point sur le niveau des élèves en mathématiques et en sciences : c’est l’objectif de l’étude Timss. Comme tous les quatre ans depuis 1995, cette enquête internationale, d’un organisme indépendant, mesure les performances dans ces deux matières des élèves CM1 et de 4e.

La chute était attendue, après plusieurs salves d’enquêtes toujours plus inquiétantes. Elle n’en est pas moins cinglante. L’école française est à nouveau coiffée du bonnet d’âne de la classe européenne, et se place avant dernière de tous les pays de l’OCDE, pour le niveau en mathématiques de ses écoliers et collégiens, selon l’édition 2019 d’une enquête scientifique internationale, appelée Timss, et publiée ce mardi matin. Voici ce qu’il faut en retenir.

Qu’est-ce que Timss ?

Créée par l’IEA, une association internationale qui fédère des scientifiques et des bureaux de recherche de plusieurs pays, l’enquête Timss mesure tous les quatre ans, depuis 1995, les performances en mathématiques et en sciences des élèves à leur 4e année et leur 8e de scolarité obligatoire, ce qui correspond en France au CM1 et à la 4e.

Cette année, 64 pays ont participé et dans chacun d’entre eux, un échantillon représentatif d’élèves a été soumis à la même batterie d’exercices, comportant des questions sur les nombres, la géométrie, l’algèbre ou encore les probabilités. Au total, plus de 580 000 enfants ont rejoint le programme.

En France, environ 8 000 élèves (pour moitié en CM1, et pour moitié en 4e) ont participé à l’étude, menée en mai 2019 sous la supervision du département d’études statistiques de l’éducation nationale (Depp). Les précédentes participations tricolores remontaient à 2016 pour les CM1, et à 1995 pour les 4e.

A quand remonte le décrochage

Au global, les écoliers français de CM1 ont obtenu un score moyen de 485/1000, très loin derrière le peloton de tête des pays asiatiques, emmenés par Singapour (625). Loin aussi de la moyenne des autres pays européens (527) et des Etats comparables comme la Grande-Bretagne (556), le Portugal (525) ou l’Allemagne (521). La France, pour la deuxième fois consécutive, figure à la dernière place de l’Union européenne.

Cette position très décevante confirme le décrochage observé lors de la précédente édition de Timss, chez les écoliers de 2016. « Les résultats de la France étaient clairement en retrait : la photo cette année n’est pas différente », confirme le statisticien Thierry Rocher, président de l’IEA et membre de la Depp au ministère de l’éducation nationale.

Au CM1, 15 % des écoliers n’atteignent pas le « niveau bas » défini par l’IEA, contre 6 % pour la moyenne européenne. Au collège, « les points forts des élèves de France se situent dans les domaines mathématiques des statistiques et probabilités et de la géométrie », assure le service statistique de l’Education nationale.

Un an de scolarité perdu en 24 ans

Pour les élèves de 4e, il est possible de comparer les résultats obtenus en 2019 avec ceux de la première édition de Timss, en 1995. Et le résultat est « inquiétant », selon l’Education nationale elle-même. « Le niveau a baissé de 47 points, c’est très marqué et c’est une tendance de fond », explique Thierry Rocher. « Nos 4e d’aujourd’hui ont le niveau des élèves de 5e de 1995. » En clair, en 25 ans, c’est comme si les jeunes français avaient perdu une année de scolarité en maths. D’autres pays, en revanche, ont fait le chemin inverse, comme le Portugal qui, parti d’un niveau général très faible dans les années 1990, a opéré une remontée fantastique.

Autre motif d’inquiétude, pour les institutions françaises : l’élite, les meilleurs élèves capables de réussir au-delà des attendus de l’enquête s’est réduite à peau de chagrin dans le pays de Pascal et Poincaré . « La chute du niveau concerne tout le monde, pas seulement les élèves issus de milieux défavorisés », note Thierry Rocher. « Seulement 2 % des collégiens dépassent le niveau avancé de Timss, contre 11 % en moyenne dans l’Union européenne, et plus de 50 % à Singapour ! C’est un résultat très important car il montre que le sujet n’est pas seulement celui des familles en difficulté. Il touche tout le monde. »

Un seul point positif

Dans les 600 pages du rapport, un seul point de satisfaction se dégage pour la France. Mieux vaut donc la savourer : le nombre de professeurs partis récemment en formation continue sur les mathématiques a explosé en l’espace de 4 ans. En 2016 en effet, plus de la moitié des élèves (53 %) faisaient face à des enseignants n’ayant jamais effectué la moindre formation axée sur les mathématiques.

Le pourcentage est tombé à 23 %, soit 5 % au-dessus de la moyenne européenne. « On voit dans ce chiffre un effet de la politique de formation en maths menée depuis deux ans », prévient Thierry Rocher. « Mais avant que les effets se fassent sentir sur le niveau des enfants, il faudra du temps. »

Des scores terrifiants qui montrent un déficit notoire de l’apprentissage de ces matières.

