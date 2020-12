Canada | Toronto : l’officier Leslie Kenderesi prend la parole sur les vaccins anti-Covid [Vidéo]

Time : 2 mn 18 / [1/1]

Les Forces canadiennes mènent une enquête après qu’un de ses membres a pris la parole lors d’un rassemblement anti-lockdown à Toronto ce week-end et a appelé le personnel militaire à désobéir aux ordres pour la distribution du vaccin anti-Covid-19.

L’individu, vêtu d’un uniforme des Forces canadiennes, a été présenté par les organisateurs du rassemblement sous le nom de Leslie Kenderesi. L’homme portait une étiquette sur son uniforme militaire avec le même nom.

Le ministère de la Défense nationale a confirmé mardi que Kenderesi est bien la personne qui prend la parole lors du rassemblement et qu’il est membre actif des Forces canadiennes.

« Je demande aux militaires, tout de suite…, aux chauffeurs de camion, aux médecins, aux ingénieurs médicaux, etc…, n’obéissez pas à ces ordres illégitimes de distribution de ce vaccin », a déclaré Kenderesi lors du rassemblement.

« Je vais me ramasser dans de beaux draps pour mes déclarions mais j’en ai plus rien à foutre », dit-il.

La foule a applaudi son discours.

Daniel Le Bouthillier, porte-parole du MDN (ministère de la Défense nationale), a déclaré qu’ une enquête avait été ouverte mais qu’aucune décision n’avait été prise.

« Nous avons été informés, le soir du 5 décembre, qu’un membre du Cadre des instructeurs de cadets – qui est une sous-composante de la Réserve des Forces armées canadiennes – a participé à une manifestation publique à Toronto dans son uniforme des FAC (tenue des Forces canadiennes) », a déclaré Le Bouthillier. « L’individu a fait des commentaires sur la participation des FAC à l’opération Vector. Ces commentaires ne reflètent pas les points de vue du gouvernement du Canada ou de la politique des Forces armées canadiennes. »

L’opération Vector est le nom de la participation de l’armée à la distribution du vaccin anti-Covid-19. Le personnel militaire aide l’Agence de la santé publique du Canada à planifier la distribution de ses vaccins. De plus, les Forces canadiennes pourraient être utilisées pour transporter les vaccins à différents endroits de l’Europe et aux États-Unis, et pour les acheminer vers les communautés éloignées du Canada. Le personnel militaire pourrait également se voir attribuer d’autres rôles dans la distribution.

Le Bouthillier n’a pas d’informations sur la durée de l’enquête menée sur Kenderesi. « Nous enquêtons de manière approfondie pour nous assurer que les mesures les plus appropriées seront prises », a ajouté Le Bouthillier. « Ces actions peuvent inclure diverses mesures pouvant aller jusqu’à la libération des forces armées. » (Une décharge militaire est donnée lorsqu’un membre des forces armées est libéré de son obligation de servir).

Leslie Kenderesi a été présenté comme « un patriote canadien modèle » et un élève-officier avec 25 ans d’expérience.

Le Cadre des instructeurs de cadets fait partie du Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets, une sous-composante de la Force de réserve. La principale responsabilité des officiers du CIC est la supervision, l’administration et la formation des cadets.

