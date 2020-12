L’US Air Force veut équiper ses avions de combat de système d’arme laser tactique d’ici 2025 [Vidéos]

Time : 2 mn 49 [Vostvfr] / [1/3]

La société Lockheed Martin a récemment développé un nouvel équipement pour le laboratoire de recherche de l’US Air Force. Il s’agit d’un laser de défense équipant les avions de chasse. L’objectif ? Abattre les missiles ennemis en cas de conflit, voire davantage.

Une première défense active pour les avions de combat

« Monté sur le fuselage ou l’aile d’un avion de combat, le TALWS pourrait abattre des missiles air-air et sol-air entrants. Un autre programme, le Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD), sera utilisé pour informer le TALWS », peut-on lire dans un article publié par Popular Mechanics du 11 novembre 2020.

L’acronyme TALWS signifie « Tactical Airborne Laser Weapon System », en français « système d’arme laser tactique aérien ». Cette arme montée sur un pod (ou nacelle de désignation) a fait l’objet d’un développement de la part de Lockheed Martin pour le laboratoire de recherche de l’US Air Force.

Rappelons qu’habituellement, les avions de chasse ont seulement des défenses passives contre les missiles ennemis. Citons par exemple les leurres thermiques ou encore les bandes d’aluminium capables de désorienter le système radar des missiles. En revanche, certains engins évoluant au sol embarquent quant à eux déjà des défenses actives pouvant détecter automatiquement un projectile ennemi et le détruire. La meilleure illustration de ce type de dispositif n’est autre que le système Trophy, développé en Israël.

Time : 3 mn 12 [Vostvfr] / [2/3]

Un laser qui a des avantages et des inconvénients

Le laser TALWS devrait dans un premier temps faire l’objet d’un déploiement au niveau des avions non-furtifs. En effet, ceux-ci sont plus vulnérables face aux missiles ennemis. De toute manière, le système n’est pas vraiment adapté aux avions furtifs qu’il risquerait de rendre plus facilement davantage détectables.

Selon Lockheed Martin, le système comporte plusieurs avantages. Ce dernier est plus précis et peut tirer tant que la batterie contient de l’énergie. De plus, les missiles ne peuvent éviter le laser, ce dernier se déplaçant à la vitesse de la lumière. En revanche, le TALWS a également quelques inconvénients. Citons son efficacité plus réduite sur de longues distances ou lors de mauvaises conditions météorologiques . En effet, le laser doit agir un certain temps sur sa cible pour la détruire.

Il se pourrait bien qu’à terme, des systèmes de ce type équipent quasiment tous les avions de combat. De plus, les lasers pourraient devenir de plus en plus puissants au point d’attaquer directement des avions ennemis ou d’engager des cibles au sol et pourquoi pas d’abattre des missiles balistiques peu de temps après leur lancement.

Time : 3 mn 18 [Vostvfr] / [3/3]

Article :

Yohan Demeure, rédacteur scientifique / Sciencepost

Note :

Laser : acronyme issu de l’anglais « light amplification by stimulated emission of radiation » qui signifie « amplification de la lumière par émission stimulée de radiation » est un système photonique.

Vidéo :

Photo :

